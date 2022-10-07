金正恩神隱27天！今向普丁慶祝「7旬大壽」　北韓外交更靠攏俄國

▲金正恩相普丁傳送賀電慶祝普丁70歲大壽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁今（7）日迎來70歲大壽。對此，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩透過書面形式向普丁傳送賀電，內容除了稱頌普丁在長期掌權下展開的建設以及其為俄羅斯所帶來的成果，更呼籲普丁應帶領俄國擊敗美國與其附屬勢力帶來的挑戰與威脅。書信顯示，北韓亟欲透過拉攏盟友俄國來突破被孤立的外交關係。

根據北韓官媒《朝中社》7日報導，金正恩在傳送給普丁的賀電中表示，「我真心祝賀您迎來70歲生日。我認為，今日若要摧毀來自美國與其追隨勢力所帶來的挑戰與威脅，以及守護國家尊嚴與根本利益，和您卓越的領導能力與堅忍的意志脫離不了干係。您長久以來身負國家元首的重責大任，透過實現俄羅斯雄偉的建設與戰略目標，其帶來的成果令人刮目相看，受到大眾的尊敬與支持。」

金正恩在賀電中提到2019年在海參崴首度與普丁展開會談，表示他非常高興朝俄親善合作關係能夠提升至更高的層次，在守護地區和平、實現國際正義的鬥爭中，兩國之間的相互支持與合作關係史無前例，「盼您能健康、幸福，同時在俄羅斯繁榮事業上取得巨大成果。」

南韓《韓聯社》分析，北韓為了突破外交上的孤立，選擇了拉緊與俄國、中國之間的友好關係，同時與美國、南韓劃清界線，特別是在俄烏戰爭的態度上，北韓認為俄軍侵略烏克蘭是為了因應西方霸權主義，北韓甚至承認頓涅茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LPR）的主權，積極為俄羅斯的立場辯護。

另外，金正恩從9月9日建政紀念日出席公開活動後，至今為止已27天未曾公開出現在鏡頭前，是今年以來最久的一次神隱。

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