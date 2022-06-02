台美攜手「氣象雷達站」進駐港南運河　連假戶外放風新景點

▲巨大的「氣象雷達」大圓盤彷彿小型太空站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

端午連假將至，新竹市長林智堅公開港南公園兩處新景點，台美合作的「雷達氣象站」進駐，協助研判天氣、更是科普教育點，巨大的「氣象雷達」大圓盤彷彿小型太空站，即日起至7月30日開放預約參觀；而轉型為親子公園的港南運河，更全新打造270公尺的河岸林蔭、生態綠廊，能看海、看絕美日落，歡迎民眾前往。

新竹市府表示，為了解台灣天氣災害、增加預報準確度，台灣、美國大學研究人員和政府單位經多年籌畫，由美國國家科學基金會及台灣科技部贊助，再加上台灣大學、中央氣象局、中央大學、文化大學、國防大學、國立師範大學、民航局等多個單位參與，今年5月25日至8月10日，台美將合作於新竹市港南運河公園外海進行「太平洋地區極端降雨PRECIP」及「台灣地區豪雨觀測與預報TAHOPE」氣象實驗（https://reurl.cc/0pm2LY）。

城銷處指出，架設於港南運河公園外側海堤上的S-Pol，為世界上最先進的氣象雷達之一，可與中央氣象局所建台北和台中的氣象與降雨雷達站協同觀測。其量測範圍為150公里，量測資料會即時傳回中央氣象局以提供預報員做天氣研判與預報，以提升對台灣中北部地區極端降雨的預報及氣候模式的準確度。

城銷處林正光處長表示，雷達站的設置幫助研判天氣，也讓科學貼近生活有教育意義，成假日休閒好去處。歡迎對天氣預報、國際氣象實驗、天氣雷達有興趣的民眾預約前往參觀（https://reurl.cc/OA6qAv），即日起至7月30日止，周六日、國定例假日各提供上午及下午一場次，每梯次最多5人，參訪時間1小時。由於設施內金屬儀器及周邊臨海碎石路面，建議穿著運動鞋參觀，活動遵守防疫指引。

新竹市府表示，除氣象雷達站，港南親水運河也開放新景點，近期運河南段整修工程完成，將公園南段厚重及破損的水岸硬鋪面拆除，改以休憩步道、植栽綠地等水岸賞景設施，完成以生態優先、景觀再造、親水環境等三大主軸設計的運動休閒空間。

適逢防疫期間，戶外自然景點讓民眾較為安心，市府推薦市民在傍晚日落時分騎自行車造訪港南運河，沿河岸臨水步道漫步，透過親水平台觀賞運河風景，臨海段處夕陽甚美，能讓遊客享受自然美景的感動。