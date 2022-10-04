網路票選好禮＋專家認證！2022新北嚴選77家美食、商品名單出爐

▲「2022新北嚴選」特色商品和美食名店的入圍名單出爐，10/3由新北市長侯友宜頒獎。（圖／新北市政府提供）

消費中心／綜合報導

新北市地廣人稠，又匯聚來自台灣各地和世界各國移居的人口，多元文化融合造就了新北在地眾多特色美食，而這些值得民眾一探究竟、掃貨搜集的好物、好店、好美食都在哪裡呢？跟著第一屆「2022新北嚴選」最新出爐的名單走，就能全部添購踩點，在清單上通通打勾！

新北市每兩年就會舉辦伴手禮徵選活動，但今年的「2022新北嚴選」很特別，除了網羅新北各地特色商品之外，更擴大舉辦美食名店徵選，總計有284件商品與187家店家參賽，自8月份的網路票選階段有超過30萬人次參與、投下近70萬票，歷經2個多月的網路票選與專家評審後，通過激烈競爭獲選特色商品和美食名店的名單終於誕生，共有46項特色商品以及31家美食名店入選，並於10/3由新北市長侯友宜親自頒獎表揚入圍業者，侯市長表示：「新北市有許多討論話題度高的原物料以及優質食品，而這些藏在新北各巷弄角落的好店好物，透過這次競賽找出在地和異國兩大特色代表，凸顯新北市真的有很多的不一樣。」

▲侯友宜親自頒獎給「2022新北嚴選」入圍特色商品的業者。（圖／記者周宸亘攝，下同）

本屆「2022新北嚴選」入圍特色商品的業者，除了在10/3當天接受市長授獎之外，也紛紛將自家得力之作搬到頒獎典禮現場，會場一秒變身為集結眾多美食、好物的寶藏樂園。經發局表示，今年特色商品的入圍業者，其中包含有鶯歌知名的「台華窯」，水果造型瓷器的香氛，不僅寓意吉祥更是適合婚喜、賀壽的送禮好物；還有網路團購高人氣的「豆酥朋」，以及以「伯爵瑪德蓮」和「伯爵生乳捲」順利囊括最佳人氣獎的第一和第三名的「武藏野」；還有以「芋頭泡芙」獲選的「米詩堤」，都是新北特色必吃美味。

▲▼上圖為台華窯入選作品，下圖為「武藏野」入選作品。

另外，歷年多次入圍的「阮的肉干」，今年嚴選在地食材製作出香辣蟹、馬告、三杯雞等特殊口味肉干，讓本來是過年過節才會想選購的傳統美食，搖身一變成為民眾平日就想品嚐的隨手美味。點心部分，還有「三口幸福」的「金萱包種佐香檸法式千層」，以新北茗茶入味，將原本就充滿優雅感的法式千層再添幽香茶韻。想在家放鬆時喝點酒最讚，「啤酒肚釀製」推出的「Nice to Meet You禮盒」結合精釀啤酒與酒杯，酒器裡盛裝的不只是瓊漿玉露，更是和親朋好友、另一半一起喝一杯的熱情與喜悅。

▲圖為「三口幸福」入選作品。

在美食名店方面，有運用金山在地芋頭、地瓜食材製成超大顆芋圓的「金山芋圓王」，純手工的Q彈滋味，入圍當之無愧；「兩支北方麵食館」也同樣使用新北在地食材，純手工完美還原北方麵食經典小吃，打動評審的心獲得「幸福台灣味」的極品嚴選獎。遠近馳名的「深坑古早厝」，則是以彷彿置身60年代的濃濃復古元素室內設計，加上香氣滿滿的麻辣鴨血臭豆腐成功入圍；曾獲得新北牛肉麵獎項的「我家廚房」此次以海鮮粥應戰，新鮮食材加上三代傳承烹飪的用心，讓評審讚不絕口。

▲▼上圖為「金山芋圓王」，下圖為「深坑古早厝」。

新北異國美食臥虎藏龍，獲得「新住民家香味」極品嚴選獎的有「大姊的店新加坡料理」，融合新加坡和馬來西亞滋味的料理，收穫評審一致好評；還有道地印尼口味的「印食堂」，類Tapas點餐概念跳脫傳統新住民美食現點現炒方式，以及乾淨整齊用餐環境，讓人看見新住民不一樣的家鄉味。

▲圖為「印食堂」料理。

更難得是，印食堂老闆為了支持與鼓勵交往10多年的新住民女友一起參加比賽，兩人還特別辦理公證走入婚姻殿堂，在頒獎典禮中侯友宜市長也親自見證並送上祝福，而現場所有人不僅感受到兩人對彼此的情深意重，更看見新北市這塊土地的力量，讓更多人能放心、安心的安居落戶於此、共創更美好的未來。

▲新北市長侯友宜（左）見證印食堂老闆成為新住民女婿，與印尼女友共結連理，場面溫馨。

「2022新北嚴選」頒獎典禮現場熱鬧滾滾，新北市長侯友宜一一走訪入圍攤位，了解各業者的用心創意，市長笑說，「新北市要做大事也要做大市！這次謝謝大家報名參賽，得獎是一種榮耀。但即使這次沒有入選也沒關係，我們還會繼續辦下去。」也向所有人承諾，未來新北要在疫後帶領業者參加展售拚經濟，將新北嚴選推廣到全國各地，為新北庶民經濟注入新動能。

等不及想嚐遍、買爆新北嚴選特色商品與美食名店嗎？入圍業者名單可至新北市政府經濟發展局網站或上活動官網查詢，許多商品網購後人在家中坐就能入手，或是趁著即將來臨的雙十連假出發新北。