新北親子茶道重陽敬老　陳科名推廣奉茶培養孝道

▲新北親子茶道重陽敬老，議員陳科名推廣奉茶培養孝道。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

今天是99重陽節，新北市議員陳科名日前與新莊區幼兒教育協會舉辦「重陽節敬老活動」，邀請許多家長與孩童一起做運動護健康，同時，也安排整復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉茶。陳科名表示，期盼透過孩子和家長一起體驗茶藝等活動，讓孩子從小接觸茶文化，薰陶孩子的禮儀品德，也讓孩子在奉茶的過程中，學會禮讓、尊重、分享與感恩。

陳科名指出，今年的重陽節，我們藉由晚輩向長輩奉茶儀式，喚醒現代人對傳統文化的美德，傳承中華文化重陽敬老的精神，讓年輕世代拉近與長輩距離，重拾「重視長者、尊敬長輩」的價值觀，「敬老、尊親·愛讓親情不會老」的主軸，藉由小朋友奉出代表感恩、靜心、自省的一杯好茶，傳達小朋友日常生活實踐的目標，也加深了彼此的親情連結。

▲小朋友奉出一杯好茶，加深了彼此的親情連結。

陳科名表示，活動中準備許多親子闖關同樂的攤位，吸引大小朋友一同參與，獲得孩童的青睞及家長的熱烈迴響；此外，還準備疊杯體驗活動，可以訓練協調和反應能力，提升學習專注力。也呼籲重陽敬老就是親情連結的時刻，期盼持續推動尊親與敬老的文化。

最後，陳科名強調，「愛讓親情不會老」，除了感謝青園文教基金會協助舉辦，更感謝董事長-陳茂正，也是我的父親，他正是活動的背後推手，爸爸從小就指導我們「出了社會必須正道、感恩行事，誠信、真心待人，不可辜負家人、社會對我們的期待。期許重陽節可以傳達「孝有誠、愛有意、福多多」，眾人一起建立「敬老、尊親、時時感恩」的良好家風。

▲現場準備疊杯體驗活動。

▲親子闖關同樂遊戲。

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