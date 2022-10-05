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為里民興土木　台南四年修建119座活動中心

▲▼ 為里民興土木　台南四年修建119座活動中心 。（圖／台南市政府民政局提供）

▲10月3日在新營落成的老人文康中心暨興業里活動中心，原是閒置的檔案空間，活化利用為老人團體與里民均可使用的空間。（圖／台南市政府民政局提供，下同）

地方中心／綜合報導

活動中心不僅是里民聚會場所，在台南的防疫作戰中，也成為施打疫苗與登革熱宣導的重要據點。根據統計，台南從2019年以來，共修建119座活動中心，除了對原有建築進行耐震補強，沒有活動中心的區里也透過與社福托育等設施共用，取得中央經費支持。

▲▼ 為里民興土木　台南四年修建119座活動中心 。（圖／台南市政府民政局提供）

本(10)月3日在新營落成的老人文康中心暨興業里活動中心，就是跨局處結合社會局照顧長者的預算，以及民政局整修里活動中心的經費，將原有閒置的檔案空間活化，整修成老人團體與里民均可使用的空間。

一位當地里民說，興業里有學校有公園，就是沒有活動中心，地方要辦親子或老人活動，還要跟別的里借場地。現在有新的里活動中心，平常可以來運動健身，年輕人要嫁娶，或是要辦老人團康活動，都會比以前更方便。

▲▼ 為里民興土木　台南四年修建119座活動中心 。（圖／台南市政府民政局提供）

此外，由於國際原物料受到烏俄戰爭影響，營建物料持續上漲，加上台南由於半導體產業投資建廠，營建工人更不好找。許多公共建設即便資金到位也無法發包，以上週開工的仁德大甲里活動中心，開標11次才成功發包。

黃偉哲市長在致詞時表示，為了替長年沒有活動中心的大甲里新建活動中心，市府運用當地閒置的公有土地，節省用地經費，並在中央補助400萬，市府加碼2900萬以後，終於發包成功，同時解決閒置用地和居民需求。

根據目前台南市政府民政局的說明，活動中心的興建有兩大困難，首先是當年物價波動，其次是用地不易取得。但黃偉哲市長上任後先由各局處盤點閒置用地，再透過跨局處的合作方式，讓活動中心可以跟長照、托育、甚至立體停車場的興建共用，在同一地點爭取不同中央單位的補助，一次解決資金和用地的問題。

目前台南新建、改建、耐震補強等整修活動中心的經費，已超過13億元，受益的里數將近83個里，目前還有21個里正在規劃設置。所以里活動中心的興建，對台南來說猶如分散各區的大型公共建設，不僅需要具備跟中央爭取資源的積極度，也考驗地方首長平行整合局處資源的能力。

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