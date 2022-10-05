韓國瑜回歸效應？最新網路民調「超車陳其邁」　柯志恩說話了

▲柯志恩市場拜票掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「你看好哪位參選人當選高雄市長？」近日有網路民調公布最新數字，國民黨高雄市長候選人柯志恩以40.5%支持度，反超現任高雄市長陳其邁的38.4%。對此，柯志恩今天回應表示，對網路民調保持尊重態度，但她個人覺得，在930造勢後走到地方，認識度、認同度比過去高出非常多，是往正向發展。

入口網站《Yahoo奇摩》自10月4日起發起網路民調，「你看好哪位參選人當選高雄市長？」截至5日上午7點，有12800人參與。其中，40.5%的民眾投給柯志恩，38.4%投給陳其邁，數字讓人意外。

▲柯志恩認為，在930造勢之後，走到地方，大家對她的認識度、認同度是比過去高出非常的多，是往正向發展。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於網站民調數字反超陳其邁一事，柯志恩今天上午回應，任何民調她都尊重啦，不管這個民調是高或是低，都是保持尊重的一個態度。不過，她自己個人覺得，在930造勢之後，走到地方，大家對柯志恩的認識度、認同度是比過去高出非常的多，是往正向發展。

▲柯志恩昨天與韓國瑜會面。（圖／記者賴文萱翻攝）

民調也問到「韓國瑜出馬站台，是否會影響高雄選情？」40.4%民眾認為一定會，17.9%可能會，17.2%不太會，16.3%完全不會，8.2%則是投不知道、沒意見。被問到是否跟昨天跟韓碰面有關？柯志恩則說，民調不會是做一天而已，但她想這跟930造勢有比較大的直接相關，因為930之後，更多人認識她，而韓市長有他自己天生具有的魅力，不只是在高雄、在全台灣，各地方都會是一股潮流，會正面看待，只要任何人能夠願意來協助都會取最大的一個公約數。

另外，是否期待韓國瑜趕快加入輔選行列？柯志恩表示，高雄是柯志恩在選舉，她還是會繼續走她自己的路，不過韓市長已經特別預告了，他在10月初的時候會替幾個特別的議員輔選，後續還是尊重韓團隊，由他們自己來發布。

▲柯志恩表示，高雄是柯志恩在選舉，她還是會繼續走她自己的路。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於韓國瑜接受媒體專訪時自嘲，自己是補藥還是瀉藥？柯志恩說，這就是韓式說話的一個風格，他其實也特別提到，過去的這段時間，的確很多人會喜歡他，但是有很多人也會覺得沒有那麼喜歡他，所以他完全尊重很多不同地區這個輔選的一個策略。如果候選人需要韓站台，他會非常樂意，因為他都是用這個方法幫對方來設想。