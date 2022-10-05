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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中揭蔣萬安私下作為　開嗆「你為台北市爭取了什麼？」

▲民進黨台北市長候選人陳時中北投市場掃街拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前遭藍營批評歧視、傷害台北，讓他動怒狠嗆，國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安疫情期間從沒有公開或私下向他爭取防疫物資，「我本來不想說，蔣萬安你爭取了什麼？」並稱無黨籍的立委林昶佐還會打電話說口罩、疫苗不夠，希望能夠多拿一些。

陳時中1日舉辦競總成立大會，副總統賴清德助講時脫口「台北市是疫情的開始」遭轟失言，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室則批評，台北既是故鄉，為何要歧視、傷害它？對此，陳時中當下反擊，「說我歧視或傷害台北，這種是一個誣蔑之詞」，強調當衛福部長期間，雙北疫情嚴重，有加發10%疫苗照顧市民，不會獨厚台北，也不會獨害台北。

陳時中4日參加《台灣最前線》節目錄影時再度談到此事，指出大家以為多10%疫苗很容易，但其實不容易，因為其他縣市會抱怨說難道疫情守的的好，就應該拿的少？那以後大家都不守了，他也是要好好溝通，「我在這裡也要大聲問蔣萬安，他當初為了台北市爭取了什麼？說一件讓我聽一聽」，不要對人家根據公衛、科學角度的施政亂批評。

陳時中指出，蔣萬安什麼都沒有做，公開、私下都沒有爭取，好像沒有他的事 ，「我本來不想說，他說我苛待、歧視傷害台北，我才要問他說，如果公平對待就是一種歧視傷害，那蔣萬安你爭取了什麼？」

陳時中也說，像是林昶佐，起碼會打給他說，是不是能多給他們一些口罩疫苗，「我當然好好跟他解釋，但蔣萬安有嗎？」

對此，蔣萬安5日受訪時回應，陳時中根本胡說八道，不只中正萬華，自己在台北市12個行政區都有爭取防疫資源，更重要的是兩年前疫情爆發時，他是第一個提出要趕快制訂防疫紓困條例的立委，當時民進黨立委還反對、訕笑。

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