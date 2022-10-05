沒錢的人才要洗錢？　蔡適應轟謝國樑：愛玩金錢遊戲不適任市長

▲謝國樑近日脫口「沒錢的人才要洗錢」等語。（資料照／謝國樑競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團5日再度質疑，國民黨基隆市長參選人謝國樑遭爆疑似利用金星國際涉入德信洗錢案，已經第55天，不但說不清、講不明，對金流的說法變變變，還以傲慢的態度說出「沒錢的人才要洗錢」這種驚人之語。民進黨基隆市長參選人蔡適應強調，基隆需要專職、專心、專業的市長，而不是喜歡玩金錢遊戲的謝國樑。

台北地檢署今年8月偵結德信證券掏空案，依違反《證交法》非常規交易、特別背信及《洗錢防制法》等罪嫌起訴德信證券前董事長林冠百、德信創管董事長吳昌陽、服飾品牌獨身貴族少東馮冠皓3人。不過，民進黨立法院黨團上週質疑謝國樑涉及該掏空案，今上午再度舉行「說不清的金星，只看見謝國樑的傲慢」記者會。

民進黨團幹事長羅致政指出，謝國樑的說法不斷的反覆，8月8日聲稱「這是兩個企業之間的借貸行為」，9月26日又改口說「金星根本沒有借出320萬美金」，說借款金星只佔300萬，其他是由其他另外兩個公司共同貸予，但從兩間企業，變成3間公司間的借貸，這是互相矛盾的說法。

羅致政質疑，根據檢察官起訴書的內容，即便謝國樑是負責人，公司的帳跟個人的帳可以這樣隨便處理的嗎？且如果是3家公司借出，那為什麼所謂的還款只回到金星公司，還有300萬在謝國樑個人戶頭，那又是什麼？金星案不是一個正常的借貸，這個金流完全不正常，借錢就是A借B、B還A就這樣，為什麼謝國樑借錢，要這樣大費周張？轉來轉去？他還說要把相關的單據、匯款證明給了部分的媒體參閱，但為什麼不敢公開跟大家說明？

黨團副幹事長林靜儀說，昨天謝國樑又公布了一家海外公司，他是負責人，這家公司，又是另一家神祕的公司，且剛好有一家同名的公司在一個國際知名的避稅天堂、洗錢天堂，這地方叫安奎拉，它在加勒比海、古巴、多明尼加、波多離各的旁邊，一個多數人沒聽過、沒去過的地方，謝國樑還有多少海外公司？大家都可以有海外公司，但是把公司設在這一類的地方，到底是從事什麼樣的業務？還是只是為了要讓國內相關機關，查不到複雜的金錢往來？

林靜儀批評，誇張的是，謝國樑昨天還說出「沒錢的人才需要洗錢」這樣高傲的話，別忘了，他可是當過立委的人，社會如何看待《洗錢防制法》，如何努力打擊洗錢，竟然可以隨便說出這樣高傲又缺乏法律素養的話，而謝又要競選公職？

蔡適應說，謝國樑的金錢遊戲已經超出外界想像，他還有多少海外公司是大家不知道的？如果不是德信掏空案，逼他說出來的話，基隆人是不會知道，他是一個這樣玩金錢遊戲的人，這並不是一個做公共服務、並不是一個要選市長的人該有的狀況，「謝國樑應該是全台灣最複雜的候選人」。

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（資料照／記者陳煥丞攝）