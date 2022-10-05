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陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

▲▼ 蔣萬安 。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲蔣萬安。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨北市長參選人陳時中日前自評擔任防疫指揮官時，防疫有85分、疫苗政策有90分，台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安回應，陳時中真的是自我感覺良好，成績應由民眾來打，不該自吹自擂，他應該要去問一萬多名染疫死者的家屬，到底防疫幾分？

蔣萬安今（5）日前往萬華區廣照宮參拜，對於民進黨對手陳時中日前在專訪時稱，若要給自己打分數，整體防疫成績85分、疫苗採購90分，蔣萬安砲轟，「陳時中真的是自我感覺良好」，陳時中應該好好去問染疫死亡者的家屬會為他打幾分，如果沒有把人民放在心中，現在還想來當地方父母官，大家當然不會接受，難怪陳時中歷次民調中的討厭度會這麼高。
蔣萬安也提到，在今年6月外媒彭博射調查全球防疫排名，台灣在53個國家當中排名倒數第2，只贏過俄羅斯，所以陳時中7月離職前，留給世界的就是倒數第2，跟他所說的，會不會落差太大。

對於陳時中上節目指稱，蔣萬安對北市防疫毫無作為，反觀立委林昶佐還有致電替市民爭取。蔣萬安駁斥，陳時中根本胡說八道，不只中正萬華，自己在台北市12個行政區都有爭取防疫資源，更重要的是兩年前疫情爆發時，他是第一個提出要趕快制訂防疫紓困條例的立委，當時民進黨立委還反對、訕笑。

蔣萬安嗆，陳時中給雙北的疫苗比例不公，當時民怨四起，即便增加10％還是比高雄市少，這樣齊頭式平等根本是假平等、差別待遇。

蔣萬安還說，「是陳時中開放3+11，是他說萬華是破口，是他護航高端、阻擋民間疫苗，是他把疫苗合約封存30年，是他結合媒體污衊慈濟、傷害無辜女性。」
 

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