　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迷路、落跑、抹黑！藍營嗆林佳龍「口水龍」：連觀光景點都搞混

▲▼ 國民黨召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍近期失序的言行不斷，國民黨今（5）日召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會，點出林從開始選舉、踏進新北那刻起犯了多少錯？露出多少馬腳？潑多少髒水？質疑林佳龍根本選假的，無心在新北，林佳龍應該誠實告訴大家，選後下一步要到中央的哪個位置？

新北市議員候選人戴湘儀形容「迷路型」林佳龍正飾演「離家龍」，林佳龍不知道自己的方向要往哪裡走？屢屢將新北講成台北，也將新北市最多人口的行政區板橋跟蘆洲搞混，連新北市的觀光景點，林佳龍居然將水湳洞十三層遺址與八里的十三行博物館也搞混了，第二次還把十三行博物館叫成「十四行」；林佳龍在「新北大翻新、交通大順暢」政見記者會上的圖卡，將新莊只有五站捷運站的順序搞錯，把新莊站與輔大站的順序顛倒，連捷運的路線都搞不清楚，要如何讓新北交通大順暢？

「林佳龍到底要走去哪？」戴湘儀質疑，林佳龍連東西南北、前後左右都搞不清楚，要如何跟侯友宜市長談辯論？要如何跟市民談市政？恐怕選舉完，林佳龍只會成為新北的大笑話。

新北市議員候選人呂家愷則介紹飾演「烙跑龍」的林佳龍，他表示，林佳龍2018年在台中輸了盧秀燕市長20多萬票後，就到中央去擔任交通部長，但太魯閣交通意外事故沒處理好就下台，原本要選台北市長，選不到，才到新北選市長，但對新北完全不了解，不僅講錯地名，還抄襲新北市府原本已經在執行的政策。

▲▼ 國民黨召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

呂家愷指出，林佳龍陣營不斷問侯友宜選上後要不要去選總統？令人質疑林佳龍團隊對於林佳龍的選情根本不抱期待，認為勝負已定，林佳龍沒有勝利的希望，所以大家想問林佳龍的是，選完新北市長後準備要烙跑到哪裡？誠實告訴大家，下一步要到中央哪個位置？或者向新北市民承諾選輸後不會烙跑，會繼續蹲點在新北市？以新北市民的身份來感受侯友宜的政策做得有多好。

文傳會副主委兼新北市議員葉元之表示，林佳龍沒有準備好要選新北市長，都在講假話，根本是「林假龍」、「口水龍」，林佳龍喊新北大翻新，但之前擔任台中市長或交通部長沒有將台中、交通部翻新，所以都以下台作收，現在喊出新北大翻新，都是喊假的。林佳龍說侯友宜害怕重蹈2014年朱立倫選市長的覆轍，差距越來越小，所以打冷戰，根本胡說八道，如果侯友宜會害怕應該打熱戰才對，林佳龍的講話邏輯、判斷真的是「幼稚園等級」。

葉元之並指出，林佳龍質疑侯友宜警大博士論文，還用政治力打壓基層公務人員，為了抹黑無所不用其極；此外，林佳龍質疑新北市政府打壓他借場地的事件，實際上借場地有一定的程序，半年前就可以借，自己晚借、怪主辦單位，這像話嗎？因為半年前林佳龍正爭取台北市長選舉，沒有來新北市，當然借不到新北市的場地，顯然林佳龍是選假的，沒有認真借場地、沒有準備政見、口號也是假的，他形容林佳龍是選假的、只會噴口水的「口水龍」。
 

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
快訊／TVBS新聞台不用移頻了！　NCC主委親口證實
LIVE／登山女神爆「約泡」已婚富商　正宮發聲控：為募款色誘
ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6
快訊／登山女神「約泡」已婚富商　正宮痛心發聲了
70歲台富豪吃威而鋼「夜夜極樂20歲嫩妹」！正宮1招復仇　他
目睹台人「頭都被打爛了」慘死　20歲男逃出柬埔寨：只想見阿公
透天大違建屋主喊向建商求償　業者打臉「難成立」
快訊／美航母「雷根號」緊急掉頭！　罕見重新部署日本海

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擬調整飛彈預警系統　邱國正：有狀況該發就發

被陳時中罵「沒口德」　柯文哲嗆：你沒有醫德、自我感覺良好！

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

陳時中揭蔣萬安私下作為　開嗆「你為台北市爭取了什麼？」

幼童被打、綁近55次　議員爆：萬華某準公共化幼兒園「不當體罰」

ET民調／60歲以上47.7%挺柯志恩　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

迷路、落跑、抹黑！藍營嗆林佳龍「口水龍」：連觀光景點都搞混

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

擬調整飛彈預警系統　邱國正：有狀況該發就發

被陳時中罵「沒口德」　柯文哲嗆：你沒有醫德、自我感覺良好！

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

陳時中揭蔣萬安私下作為　開嗆「你為台北市爭取了什麼？」

幼童被打、綁近55次　議員爆：萬華某準公共化幼兒園「不當體罰」

ET民調／60歲以上47.7%挺柯志恩　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

迷路、落跑、抹黑！藍營嗆林佳龍「口水龍」：連觀光景點都搞混

擬調整飛彈預警系統　邱國正：有狀況該發就發

被陳時中罵「沒口德」　柯文哲嗆：你沒有醫德、自我感覺良好！

為里民興土木　台南四年修建119座活動中心

嘉義鬧區驚見超萌4輪「電動自行車」　能上路？監理站回應了

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

一夜醉後失控！林柏妤嚇傻身旁躺裸男　孫綻狂操肌超有料

免費吃早餐！住飯店「限時下殺2.9折」　加碼送超豐盛海鮮大餐

2022《電競之王》神預測活動開跑！投下冠軍隊伍有機會獲豐富大獎

政治熱門新聞

他見北市長候選人民調　直言：棄保會在這2人身上

快訊／三重警打錯人還告傷害　受害民眾曝經過：不敢住在新北市了

柯文哲聞防疫成績嗆「去死吧」　陳時中：沒口德

快訊／邱國正：只要航空器飛入領空必反制

韓國瑜赴「4星海鮮餐廳」與柯志恩共進晚餐　說2句話就上樓

柯文哲自稱是「雍正與濟公」的綜合

韓國瑜55秒影片曝　她揭多虧2人相助

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

黃珊珊批陳、蔣不關心白晝之夜

直擊！原能會主委關切女祕書「身心」超尷尬

陳時中自評防疫85分　柯：去死吧

國軍今晨再預演　「巨型國旗」國慶將飛越總統府

超級悠遊卡上市　靠手機就能加值

轟民進黨靠側翼擦粉　韓國瑜看不下去了

更多熱門

相關新聞

沒錢才要洗錢？　蔡適應轟謝國樑：玩金錢遊戲不適任市長

沒錢才要洗錢？　蔡適應轟謝國樑：玩金錢遊戲不適任市長

民進黨立法院黨團5日再度質疑，國民黨基隆市長參選人謝國樑遭爆疑似利用金星國際涉入德信洗錢案，已經第55天，不但說不清、講不明，對金流的說法變變變，還以傲慢的態度說出「沒錢的人才要洗錢」這種驚人之語。民進黨基隆市長參選人蔡適應強調，基隆需要專職、專心、專業的市長，而不是喜歡玩金錢遊戲的謝國樑。

網路民調「數字超車陳其邁」　柯志恩說原因

網路民調「數字超車陳其邁」　柯志恩說原因

劫後餘生！無辜男還原被三重警暴打、捏下體　嘆侯友宜至今不聞不問

劫後餘生！無辜男還原被三重警暴打、捏下體　嘆侯友宜至今不聞不問

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

嗆完黃珊珊來罵陳時中！北投市場一婦人堵陳時中嗆下台

嗆完黃珊珊來罵陳時中！北投市場一婦人堵陳時中嗆下台

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面