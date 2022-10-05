迷路、落跑、抹黑！藍營嗆林佳龍「口水龍」：連觀光景點都搞混

▲國民黨召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍近期失序的言行不斷，國民黨今（5）日召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會，點出林從開始選舉、踏進新北那刻起犯了多少錯？露出多少馬腳？潑多少髒水？質疑林佳龍根本選假的，無心在新北，林佳龍應該誠實告訴大家，選後下一步要到中央的哪個位置？

新北市議員候選人戴湘儀形容「迷路型」林佳龍正飾演「離家龍」，林佳龍不知道自己的方向要往哪裡走？屢屢將新北講成台北，也將新北市最多人口的行政區板橋跟蘆洲搞混，連新北市的觀光景點，林佳龍居然將水湳洞十三層遺址與八里的十三行博物館也搞混了，第二次還把十三行博物館叫成「十四行」；林佳龍在「新北大翻新、交通大順暢」政見記者會上的圖卡，將新莊只有五站捷運站的順序搞錯，把新莊站與輔大站的順序顛倒，連捷運的路線都搞不清楚，要如何讓新北交通大順暢？

「林佳龍到底要走去哪？」戴湘儀質疑，林佳龍連東西南北、前後左右都搞不清楚，要如何跟侯友宜市長談辯論？要如何跟市民談市政？恐怕選舉完，林佳龍只會成為新北的大笑話。

新北市議員候選人呂家愷則介紹飾演「烙跑龍」的林佳龍，他表示，林佳龍2018年在台中輸了盧秀燕市長20多萬票後，就到中央去擔任交通部長，但太魯閣交通意外事故沒處理好就下台，原本要選台北市長，選不到，才到新北選市長，但對新北完全不了解，不僅講錯地名，還抄襲新北市府原本已經在執行的政策。

呂家愷指出，林佳龍陣營不斷問侯友宜選上後要不要去選總統？令人質疑林佳龍團隊對於林佳龍的選情根本不抱期待，認為勝負已定，林佳龍沒有勝利的希望，所以大家想問林佳龍的是，選完新北市長後準備要烙跑到哪裡？誠實告訴大家，下一步要到中央哪個位置？或者向新北市民承諾選輸後不會烙跑，會繼續蹲點在新北市？以新北市民的身份來感受侯友宜的政策做得有多好。

文傳會副主委兼新北市議員葉元之表示，林佳龍沒有準備好要選新北市長，都在講假話，根本是「林假龍」、「口水龍」，林佳龍喊新北大翻新，但之前擔任台中市長或交通部長沒有將台中、交通部翻新，所以都以下台作收，現在喊出新北大翻新，都是喊假的。林佳龍說侯友宜害怕重蹈2014年朱立倫選市長的覆轍，差距越來越小，所以打冷戰，根本胡說八道，如果侯友宜會害怕應該打熱戰才對，林佳龍的講話邏輯、判斷真的是「幼稚園等級」。

葉元之並指出，林佳龍質疑侯友宜警大博士論文，還用政治力打壓基層公務人員，為了抹黑無所不用其極；此外，林佳龍質疑新北市政府打壓他借場地的事件，實際上借場地有一定的程序，半年前就可以借，自己晚借、怪主辦單位，這像話嗎？因為半年前林佳龍正爭取台北市長選舉，沒有來新北市，當然借不到新北市的場地，顯然林佳龍是選假的，沒有認真借場地、沒有準備政見、口號也是假的，他形容林佳龍是選假的、只會噴口水的「口水龍」。

