無懼陸威脅訪台！吳釗燮晚宴德國國會友台小組　聚焦6議題

▲外交部長吳釗燮款宴德國國會友台小組訪團。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮4日晚宴接待德國國會友台小組訪團成員，他表示，德國國會友台小組即使面臨中國的威脅，仍選擇此刻來訪，充分彰顯德國對台灣的堅定支持。雙方另就台德雙邊自由貿易、台灣再生能源政策、碳排放交易、德國面臨嚴冬時期因應能源短缺問題、德國應處傳統能源轉型再生能源經驗、中國在台海發動軍演等議題廣泛交換意見。

吳釗燮昨天晚間款待德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領的訪團。本次訪團成員由德國國會友台小組跨黨派6位正、副主席組成，涵蓋德國國會朝野6大政黨，充分展現德國國會對台灣的高度友好情誼。

吳釗燮會中談及，當前全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，除俄羅斯入侵烏克蘭外，中國也藉口美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，蓄意以軍事挑釁及恫嚇行徑改變台海現狀，威脅印太地區的和平穩定。中國長期以威權阻撓台灣的國際參與，企圖將台灣排除在國際社會之外；而德國政府及國會堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，德國國會友台小組即使面臨中國的威脅，仍選擇此刻來訪，充分彰顯德國對台灣的堅定支持。

魏爾胥致詞時說，友台小組籌劃訪台已久，卻因COVID-19疫情及德國去年的大選數度延宕，此行魏爾胥本人及各黨副主席克服各種困難，實現訪台願望難能可貴，不但展現德國友台小組的團結一致，更以具體行動彰顯對台灣的堅定支持。對訪團在台灣所受到的歡迎與接待，魏爾胥主席再次表達謝忱。