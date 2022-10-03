「台灣若受武力威脅我們會勇敢站出來」　德國訪團：會協助台灣

▲總統蔡英文3日上午接見「德國國會友台小組訪團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日上午接見「德國國會友台小組訪團」時表示，台灣和德國是共享民主自由的夥伴，雙方在能源轉型、金融監理、轉型正義等領域也有深厚合作；而德國友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）致詞時承諾，如果台灣受到武力威脅，他們會勇敢站出來協助台灣。

蔡英文表示，德國國會友台小組是德國國會規模最大對外友好組織之一，今年德國國會首度通過支持台灣以觀察員身份參與WHA，並有125位跨黨派議員連署致函WHO幹事長譚德賽，表達對台灣的支持。

蔡英文說，今年8月，中國透過長時間的軍演，企圖干擾既有的區域秩序，德國是今年度的G7輪值主席國，也在第一時間透過G7外長的聯合聲明，再次強烈表達維持台灣和平的重要性。

蔡英文強調，台灣跟德國不只是共享民主自由的重要夥伴，雙方在各領域也有深厚的合作關係，這幾年台灣跟德國簽署了多項的合作協議，範圍包括能源轉型、金融監理，以及轉型正義等不同領域。

蔡英文指出，最近世界局勢發生許多重大變化，依然共同面對氣候變遷，以及威權主義擴張等嚴峻挑戰，正因為如此，所有民主國家更應該要團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

接著，魏爾胥致詞時表示，2011年的時候，現任駐德代表謝志偉陪同蔡英文訪問柏林，那是他們第一次會面。他說，德國與台灣有很多共同之處，當時總統是反對黨的黨主席，他是執政黨的黨團成員，可是今天他是反對黨的黨團成員，這就是民主的價值。

魏爾胥說，台灣人應該對臺灣的民主發展感到很驕傲，民主能夠發揮作用，特別是臺灣的民主發展，在亞洲具有非常重要的意義，「台灣在經濟成功的同時，展現了民主及自由的生活方式，台灣的經濟在全世界也是有目共睹」。

魏爾胥表示，台灣不僅是德國在亞洲重要的貿易夥伴，2020年看到台灣在全球貿易的良好表現，特別是台灣的數位發展，如果沒有台灣的半導體產業，全球的工業可能會遭遇到很大的問題。

另外，魏爾胥也提到，德國的鄰國正受到嚴重的軍事攻擊，勇敢的烏克蘭人民捍衛他們的國家與自由、民主，「德國國會也在不同的文件及討論中提到，如果台灣受到武力威脅，我們也會勇敢的站出來，協助台灣、支持台灣」。

魏爾胥表示，幾十年來，德國和台灣雙邊已經有非常好的合作，不僅在經濟合作、學術交流，甚至年輕人也有很多交流；此外，也鼓勵年輕人的交流是很重要的，可以讓他們去認識更多自由與民主的真諦。

▼總統蔡英文3日上午接見「德國國會友台小組訪團」。（圖／總統府提供）

