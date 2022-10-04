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美台國防工業會議　國防部借鏡俄烏呼籲合堵中共

▲F-16。（資料照／記者李毓康攝）

▲美台國防工業會議向來是雙方談軍售及合作的平台。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷里契蒙3日專電

美台國防工業會議登場，國防部副部長王信龍今天致詞表示，全球應協力對中共進行戰略圍堵，包括建立戰略溝通平台、聯合海空演訓、整合無人機訊號情報等，以因應中共威脅。

第21屆美台國防工業會議10月2日至4日在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉行，王信龍今天上午以「國防是和平最大的保障：持續強化自我防衛能力」為題，在會中發表談話，闡述台灣未來加強防衛重點。

由於這是俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，首場美台國防工業會議，王信龍花不少篇幅談論俄烏戰爭給台灣的啟示。

王信龍表示，俄軍原藉優勢兵力，欲達速戰速決目標，但烏克蘭發揮全民抗敵意志與堅韌社會力，且靈活運用戰術，採取不對稱作戰，重創俄羅斯軍力。目前戰況膠著，歐盟各國對烏克蘭軍援不斷，加上國際對俄羅斯經濟制裁及孤立，讓俄國整體國力下滑。

王信龍指出，中共借鏡俄烏戰事，了解不對稱作戰在守勢作戰中，極力消耗攻擊軍、拖延戰事的有效性，以及後備部隊在戰爭中扮演的角色。

他說，未來共軍渡海作戰，困難度將遠超過俄軍對烏軍作戰，因此中國攻台手段，將更多樣且猛烈，可能包含認知作戰、灰色地帶、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰等，以徹底摧毀台灣抗敵能力與意志，甚至破壞台灣軍事目標與民生設施，以迫使台灣屈服。

王信龍表示，可以預見俄烏戰爭後，俄國威脅區域安全的能力將大為降低，但中共的勢力擴張，必定加劇印太乃至全球安全環境的惡化。

他向全球民主聯盟喊話表示：「必須提高對中國崛起的警覺心，協力合作對中共進行戰略圍堵。」

至於該如何加強台灣防衛整備，王信龍提出3大面向作為，包括強化與盟國情資分享、建立戰爭儲備能量，以及強化防護通訊關鍵基礎設施。

在情資分享方面，王信龍盼能強化與美國分享即時、準確的預警情資，藉由衛星、無人機及電磁訊號等途徑，掌握戰場動態，讓國軍爭取早期預警；他也希望與友盟整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中共無人機侵擾。

王信龍也表示，希望與美國建構情報、監控及偵查（ISR）重要情資分享機制，並常態化高階層級對話，落實區域友盟國家實質軍事合作與交流，為台海潛在軍事衝突預作準備。

針對戰爭儲備能量，王信龍指出，台灣雖有海峽天險屏障，但中共亦可藉此地理環境，施行反介入作戰，或對台灣實施海上封鎖。因此建立戰爭儲備能量與後勤需求備份，確保糧食、油料及彈藥充足，對鞏固台灣防衛力量至關重要。

如同俄烏戰爭前夕，雙方實施大規模網路攻防，王信龍說，中共若對台灣發動攻擊，勢必先侵駭通信、網路及海底電纜等關鍵基礎設施，並切斷台灣的國際通聯管道，阻止台灣爭取外援，讓台灣無法遂行三軍聯合作戰。

因此，他表示，強化網路、資訊與電戰能力，將有利台灣的戰力維護及戰時爭取外援。

王信龍也建議，台灣應與民主國家建立戰略溝通平台及後備動員交流機制，並爭取參與盟國海空演訓，另應加速美台軍備武器系統相容、進行資通電交流演練等，為台灣推動國防轉型與軍事現代化注入動能，對台灣戰力提升至關重要。

王信龍強調：「和平必須建構在堅實的戰力，而非敵人的善意上。」他指出，面對中共持續且刻意升高的軍事威脅，台灣絕不會退縮，會繼續堅守民主防線。

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