「0+7」護照申辦量暴增！民怨逾時久候　領務局曝3點省時解方

記者詹宜庭／台北報導

行政院日前拍板10月13日起實施入境「0+7」政策，恢復機場常態入境通關，放寬入境人員採7天自主防疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。領務局副局長陳尚友4日出席外交部例會時表示，近日申辦護照量約為過去兩倍，高峰落在今年12月底，領務局除了增加收件櫃檯與加派人力，更提出三點解方，籲民眾多運用以節省時間。

陳尚友表示，疫情前2019年護照發行量為174萬本1千本，疫情後2020年陡降至31萬6千本，去年又降到23萬3千多本，今年截至9月底發行量共有38萬6千本，「雖然國人申報護照有增加，但都還在外交部的評估範圍內，受理與發照情況並沒有特別異常。」

至於逾期未更新部分，陳尚友指出，護照效期為10年，過去3年因疫情緣故，護照申請量大幅減少，外交部目前推估約有300萬本護照逾期未更換，「這個數字說多不算多，說少不算少，是一個可以預期的情況，外交部也做好相應準備。」

在每日辦理件數部分，陳尚友說，自政府宣布「0+7」政策要上路開始，申請量已從過去每天約3千本增加將近兩倍，9月26日增加到約4千8百本，昨天5千8百本，過去一週平均5千3百本。陳尚友補充，護照製發組人力部分約57人，有一半人力放在護照製作，另一半人力則在櫃檯，為因應民眾申辦護照數量暴增，科長以上同仁都在現場協助疏導。

針對民眾反應逾時等候太久，陳尚友認為，這就如體感溫度般，每人感受不同，根據數據統計，最多時有180人在等候，領務局開設14個櫃台，1小時可受理20件到30件，等候時間約在1小時內可以消化掉，「但還是特別呼籲國人同胞能夠及早申辦，領務局預估，申辦高峰會落在今年12月底、元旦、農曆春節等時間。」

除增加收件櫃檯與加派人力，陳尚友更提出三點解方，包括第一、網路填表系統預約申辦，可以先在線上填表再預約時間辦理；第二、若是首次辦理護照，可以在全國戶政事務所透過一站式服務辦理；第三、委託親屬、同事同學或旅行社業者代辦。此外，領務局和國內4個辦事處，每週三開放收件時間延長到晚上8點，民眾可利用此延長時間申辦。

陳尚友補充，領務局今年6月正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能，籲民眾多運用以節省時間。

▲桃園機場。（圖／桃機提供）