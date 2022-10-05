　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

▲俗稱「海馬斯」的M142型高機動性多管火箭系統，其機動性高、射程遠，成為美國海軍陸戰隊未來將大幅採購並汰換野戰砲的選項。（圖／U.S. Army）

▲受俄烏戰爭等因素影響，美方表示所有盟友軍售交付都延宕。（資料圖示意／U.S. Army）

文／中央社記者徐薇婷里契蒙4日專電

美國國務院政軍局官員克雷希今天於美台國防工業會議發表閉幕演說，據轉述，她在會中表示，有鑑於台灣面臨的威脅，美方須加速軍售交付，且會兼顧不對稱戰力與台灣平時軍購需求。

第21屆美台國防工業會議今天進入最後一天，擔任美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任的克雷希（Laura Cressey）今天受邀發表閉幕演說。由於事涉敏感，3天會議活動全程閉門。

克雷希是美台國防工業會議2002年舉辦以來，首位出席致詞的國務院政軍局官員。

據轉述，克雷希在致詞中重申美國對台承諾「堅若磐石」，堅定支持台海和平穩定，致力確保台灣具備足夠自我防衛能力。

談到近來軍售交貨延宕問題，克雷希表示，這問題不僅影響台灣，美國所有盟友都受衝擊，美方積極解決；有鑑於台灣面臨的威脅，美國須加速軍售交付。她也承認光靠美方可能不足以滿足台灣軍備需求，因此美國正接洽他國夥伴，鼓勵他們加入協助台灣軍備的取得與生產。

美台商會5月曾批評拜登政府，把對台軍售限縮至「不對稱戰力」範疇。據轉述，克雷希今天演說花不少篇幅，說明美國行政部門軍售政策。

克雷希澄清，美國多年來鼓勵台灣採取不對稱戰力策略，但不會拒絕台灣添購範疇外軍備，會持續支持台灣維持平時軍事活動所需的能力；她也說，重點是台灣生產或採購最終能打造嚇阻力、強化台灣自我防衛的軍備項目。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3日也出席會議發表談話。根據主辦單位事後提供的講稿，莫健批評中共對外行徑越來越具侵略性，包括向台灣周遭海域發射飛彈、派軍艦圍繞台灣、侵蝕台海雙方60多年來互相尊重的中線等。

不僅在軍事領域，莫健指出，北京也試圖切斷台灣與他國關係，阻礙台灣參加國際組織，例如更積極「誤用」（misuse）聯大第2758號決議，排除台灣有意義參與聯合國體系。

莫健引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美中競爭不需要走向衝突，美國不尋求衝突，也會努力避免；但與此同時，美方會捍衛自身利益，抵抗任何威脅，不論是在台海，抑或是廣泛印太區域。

莫健強調，美國會持續履行「台灣關係法」下承諾，支持台灣自我防衛，也會持續以符合「一中政策」的方式，深化與台灣的關係，包含持續推進雙方經貿關係。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
長榮家變「弟弟派一夕崩解」內幕！　張國政4動作讓他們心寒
台灣這道熱炒！　英國妹一吃驚喊「夭壽好吃」
快訊／洋基「法官」62轟來了！　突破美聯新紀錄
登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光
惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

俄國防部地圖顯示　俄軍迅速從烏克蘭東部南部後撤

反嗆北韓！　韓美聯合朝東部海域射4枚飛彈：隨時能源頭打擊

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

人妻新婚2個月後悔了　老公上廁所到處滴「3惡習」讓她崩潰

普丁威脅升級戰事　白宮：無跡象顯示俄準備動用核武

推特：馬斯克將以1.29兆元原協議完成收購

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

孟加拉「1.3億人」無電可用　全國80%電網大故障

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

「飛天摩托車」美國將上市　要價逾2400萬！車展亮相

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

俄國防部地圖顯示　俄軍迅速從烏克蘭東部南部後撤

反嗆北韓！　韓美聯合朝東部海域射4枚飛彈：隨時能源頭打擊

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

人妻新婚2個月後悔了　老公上廁所到處滴「3惡習」讓她崩潰

普丁威脅升級戰事　白宮：無跡象顯示俄準備動用核武

推特：馬斯克將以1.29兆元原協議完成收購

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

孟加拉「1.3億人」無電可用　全國80%電網大故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

高雄輕軌「龍貓隧道」今通車　12／18前「C21A-C24站」免費搭

確診也適用！住日本星野「免費享醫療險」　這2家業者也能投保

身分證拿出來！對中「這2碼任1碼」　爽玩樂園整天只要299元

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款　慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」正式上市

S科技廊道拚前景　仁武造鎮「三發・首席大院」在地主播力推

苗栗男開賓士飛撞檳榔攤！持雙刀大鬧派出所…被辣椒水射臉痛爆

U23／U18抗日兩勝　樂天金鷲王彥程想挑戰美洲球隊

瘋電影／獵首密令　畸形的政體早晚自食惡果

長榮家變「弟弟派一夕崩解」內幕！　張國政4動作讓他們心寒

阿部瑪利亞為富邦悍將開球！　「聽說有球員很壯」想看江少慶

國際熱門新聞

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　她爽到心臟病發

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

妻新婚2個月後悔了　夫3惡習讓她崩潰

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

美股道瓊再漲825點！　創兩年半來最佳雙日表現

警犬擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」畫面曝

蘋果受挫　歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

威廉獲得祕密遺產　哈利梅根沒份淒涼搬家

力保和卡蜜拉愛巢！查爾斯每年付威廉2500萬

孟加拉1.3億人無電可用　全國80%電網大故障

推特：馬斯克將以1.29兆元原協議完成收購

更多熱門

相關新聞

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

北韓4日早上又發射彈道飛彈，日本首相岸田文雄4日晚間與美國總統拜登舉行電話會談，強烈譴責北韓發射飛彈，並確認了要加強美日同盟的嚇阻力及應對能力。

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

關鍵字：

美國國務院台海台灣軍售北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

啦啦隊正妹「躺地高抬腿」　球員罰球GG

老虎被野放　見陌生森林嚇掉下巴

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

更多

最夯影音

更多
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？
彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面