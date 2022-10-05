因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

▲受俄烏戰爭等因素影響，美方表示所有盟友軍售交付都延宕。（資料圖示意／U.S. Army）

文／中央社記者徐薇婷里契蒙4日專電

美國國務院政軍局官員克雷希今天於美台國防工業會議發表閉幕演說，據轉述，她在會中表示，有鑑於台灣面臨的威脅，美方須加速軍售交付，且會兼顧不對稱戰力與台灣平時軍購需求。

第21屆美台國防工業會議今天進入最後一天，擔任美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任的克雷希（Laura Cressey）今天受邀發表閉幕演說。由於事涉敏感，3天會議活動全程閉門。

克雷希是美台國防工業會議2002年舉辦以來，首位出席致詞的國務院政軍局官員。

據轉述，克雷希在致詞中重申美國對台承諾「堅若磐石」，堅定支持台海和平穩定，致力確保台灣具備足夠自我防衛能力。

談到近來軍售交貨延宕問題，克雷希表示，這問題不僅影響台灣，美國所有盟友都受衝擊，美方積極解決；有鑑於台灣面臨的威脅，美國須加速軍售交付。她也承認光靠美方可能不足以滿足台灣軍備需求，因此美國正接洽他國夥伴，鼓勵他們加入協助台灣軍備的取得與生產。

美台商會5月曾批評拜登政府，把對台軍售限縮至「不對稱戰力」範疇。據轉述，克雷希今天演說花不少篇幅，說明美國行政部門軍售政策。

克雷希澄清，美國多年來鼓勵台灣採取不對稱戰力策略，但不會拒絕台灣添購範疇外軍備，會持續支持台灣維持平時軍事活動所需的能力；她也說，重點是台灣生產或採購最終能打造嚇阻力、強化台灣自我防衛的軍備項目。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3日也出席會議發表談話。根據主辦單位事後提供的講稿，莫健批評中共對外行徑越來越具侵略性，包括向台灣周遭海域發射飛彈、派軍艦圍繞台灣、侵蝕台海雙方60多年來互相尊重的中線等。

不僅在軍事領域，莫健指出，北京也試圖切斷台灣與他國關係，阻礙台灣參加國際組織，例如更積極「誤用」（misuse）聯大第2758號決議，排除台灣有意義參與聯合國體系。

莫健引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美中競爭不需要走向衝突，美國不尋求衝突，也會努力避免；但與此同時，美方會捍衛自身利益，抵抗任何威脅，不論是在台海，抑或是廣泛印太區域。

莫健強調，美國會持續履行「台灣關係法」下承諾，支持台灣自我防衛，也會持續以符合「一中政策」的方式，深化與台灣的關係，包含持續推進雙方經貿關係。