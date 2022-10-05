今降8度轉雨！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

▲一圖看懂國慶連假天氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）北部高溫掉8度，雙十連假第一天防豪雨！中央氣象局預報員趙竑表示，今天東北季風增強，其中周五、周六水氣最多，東北部和東部有局部大雨或豪雨。氣象專家吳德榮提醒，周日晚另一股東北季風挾冷空氣南下，下周二平地最低溫約降至16度左右。

▼今晨有水氣逐漸靠近。（圖／氣象局）



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趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天主要降雨在大台北、東北部，基隆北海岸、大台北山區和東北部有局部較大雨勢，而東北部山區可能來到局部大雨，花蓮、台東次之，其他地區多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周四至周日東北季風影響，各地較涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，大台北、東北部和東部雨勢會較為持續、空檔較少，東北部、基隆北海岸和大台北山區有局部較大雨勢機率，而周四東北部山區有局部大雨；周五、周六水氣最多，東北部和東部有局部大雨或豪雨。

趙竑提到，下周一、下周二東北季風再增強，這波冷空氣更強，桃園以北、東半部有局部短暫雨，午後南部和其他山區有局部短暫雨。

▼大台北、東半部今變天轉雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



一周溫度部分，趙竑表示，北部、東半部高溫26、27度，周日前低溫約23、24度，下周一後高溫再降1、2度，低溫落在20度上下；中南部沒太大變化，高溫介於32-34度，低溫25、26度。氣象局觀測，北市周二最高溫來到35.9度，預估今僅27度，降幅近8度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，周日晚另一股東北季風挾冷空氣南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨；下周一白天起天氣轉乾，大台北轉多雲，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫漸降，北台愈晚愈涼；下周二乾空氣影響，各地晴時多雲，白天舒適、早晚偏涼微冷，平地最低溫約降至16度左右。