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社會 社會焦點 保障人權

萬華伯「衝馬路」驚悚畫面曝　秒停又瞬間快跑遭機車撞飛亡

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區桂林路口在3日下午4時許，發生1名男子為遵守交通規則穿越馬路，遭到1名機車駕駛騎車經過撞上，整個人當場倒地全身擦挫傷，警消立刻將人送往醫院救治，但4日仍宣告不治，另外機車騎士則是手腳擦挫傷，自行包紮傷口。

警方調查，在3日下午4時許，於萬華區桂林路、桂林路65巷口，1名75歲的施姓男子，在穿越桂林路時未走行人穿越道，遭到39歲的董姓機車騎士撞上，施姓路人當場倒地不起，警消獲報後立刻到場搶救，並緊急送往醫院。

▲▼施姓男子違規穿越馬路，最後遭機車騎士撞上倒地，送醫搶救一天仍宣告不治。（圖／翻攝《社會事》 ）

▲施姓男子違規穿越馬路，最後遭機車騎士撞上倒地，送醫搶救一天仍宣告不治。（圖／翻攝《社會事》 ）

但施姓男子送往醫院後，經過醫院搶救仍宣告不治，另外撞到人的董姓機車騎士則是摔車倒地，身上也有擦挫傷，但並未就醫自行包紮傷口，警方到場對董進行酒測，酒測值為0，將調閱監視器釐清案情。

▲▼施姓男子違規穿越馬路，最後遭機車騎士撞上倒地，送醫搶救一天仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子被撞後倒地，警方獲報到場立刻管制現場交通，且等待救護車前往救援。（圖／記者邱中岳翻攝 ）

整個過程也被後方汽車的行車紀錄器拍下，當時施姓男子違規穿越馬路，但卻未注意對向綠燈起步，直接衝了出去，結果被董姓騎士撞上，整個機車零件以及施姓男子隨身物品當場噴飛，警消到場將人送醫搶救，但經過一天仍宣告不治。

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