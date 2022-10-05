獨／BMW男遭警車撞躺加護5天！友控警見死不救…還偷拔行車記錄器

▲顏男朋友怒批警方不顧家屬感受，還發紅包給員警。（圖／記者許展溢翻攝）

記者吳奕靖、許展溢／高雄報導

高雄旗山分局杉林分駐所陳姓、黃姓兩名員警，1日經山仙路，撞上37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，釀3車全毀5傷，其中顏男至今還命危的躺在加護病房，但沒想到駐區督察陳慶順3日還到派出所慰問當天開巡邏車的陳姓員警，讓人質疑怎麼完全不顧家屬感受外，當時BMW上的另一名乘客出面質疑當下朋友都快死了，叫警察過來幫忙還不理，且還偷拔行車記錄器，根本想吃案。

這名乘客受訪不滿還原當天現場，有跟警察說「趕快過來幫忙，朋友快死了，但都沒反應」，扯的是交通隊處理後，自己在原地等車拖走，但這時警方卻告知「不能」，派出所更沒有經過他同意，將他的行車記錄器拿下來，強烈懷疑不知道是要吃案還是怎樣？

▲▼警方遭指控，車禍當下，警察不是馬上叫救護車，是在看他們的警車怎麼撞成這樣。（圖／吳奕靖翻攝）



由於這場車禍造成3車全毀5人送醫，其中顏男頭部受傷最嚴重，昏迷指數3，至今還躺在加護病房，警方第一時對外稱，事故會發生是為了攔查沒有戴安全帽的機車騎士，但這名乘客表示，「當時騎過去的三台機車都是有戴安全帽的」。

而對照顏男現在還躺在加護病房，警方卻在3日公開頒發獎金慰勞員警，可以說是完全不顧家屬感受，對顏男媽媽日前接受《東森新媒體ETtoday》訪問還同理心的說，這件事警察在執行勤務也不怪警察，畢竟相信每個人都不希望有這種事發生，只希望兒子趕快醒來就好，也讓人質疑警方還發紅包的意思是什麼？

▲員警也遭質疑行經該路口根本沒停看聽，對照之前臉書發文完全是打臉。（圖／記者許展溢翻攝）



警方被打臉的還有，9月13日杉林分駐所還在臉書發文，遇見閃紅燈，一定要先停車，確認幹道無來車再開車，遇見黃燈接近路口時則要先減速，小心注意通過，但現在卻遭乘客指控，這路口是有個斜坡，照理是要停看聽，但警車開過去完全沒遵守，只要監視器調出來，就很明顯可看出當時開過去的情況。

乘客也在臉書社團爆料公社發文提到，車禍當下，警察不是馬上叫救護車，是在看他們的警車怎麼撞成這樣，但完全不顧受害者都已經被警車撞倒甩出車外，就躺在他們面前了，都已經腦出血到整個柏油路都是血了，竟還有心思在那邊看警車，再來人送醫院後，沒有第一時間到醫院關心受害者以及家屬，而是跑去車上偷拔掉行車記錄器，質疑又不是車禍處理小組，為何派出所可以這樣，且就算是要拿，也要家屬或車主同意吧。

▲顏男至今還躺在加護病房。（圖／記者吳奕靖翻攝）



顏男朋友也到杉林分駐所臉書留言，「人民褓母的生命就是命，一般老百姓的命就不是命，我一個好好的兄弟朋友，現在躺在加護病房，警察機關你們還大肆的發放人民褓母的慰問金，未免太諷刺。」

旗山分局回應，事故發生後，當時在場的黃姓員警有通報，請消防隊派遣救護車前往救護，無延誤情況，事故車輛的車上痕跡、行車資料紀錄設備或其他機件等證據資料尚須檢驗、鑑定或查證者，警察機關得暫時扣留處理，扣留期間不得超過三個月，該案BMW行車記錄器，依該規定保全紀錄後，當日即發還車主委託人領回。