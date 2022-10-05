彰化「吃人行道」違建火速拆完　前後對比照曝光！路燈也回來了

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，鐵皮屋範圍蓋到人行道上，畫面曝光後，引發網友撻伐。彰化市公所人員3日前往會勘，確認該鐵皮車庫是違章建築。市長林世賢勸說屋主自行拆除，而拆除工程也於4日展開。《東森新媒體ETtoday》今(5日)前往現場，發現鐵皮屋已經全部拆除，人行道可通行無阻，被拆掉的電線桿也裝回來了。

▲彰化超狂違建拆除前後對比圖片。（圖／彰化市公所提供(左)，記者記者唐詠絮攝(右)）

▲彰化超狂違建拆除了，路燈跟人行道都重見天日。（圖／記者唐詠絮攝）



彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，占用人行道，比對Google地圖，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈。對此，彰化市公所3日上午到場會勘，認定為違章建築，而市長林世賢從中了解後，勸說屋主自行拆除，並於4日下午將原本因施工暫移的路燈恢復原狀。

▲彰化超狂違建拆除中的情形。（圖／彰化市公所提供）

林世賢向屋主了解狀況後說明，當初屋主向建商購買土地後，因不懂需留設法定空地，依規定退縮兩公尺，才會建造這個鐵皮屋，但沒想到一蓋卻成了違章建築，屋主也很是懊惱。

今天《ETtoday東森新媒體》前往透天厝現場，看到鐵皮屋已經全數拆除，因施工暫移的路燈也恢復原狀，原本被吃掉的人行道也已經「吐出來」了。