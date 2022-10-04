恐怖颶風掀屋頂！女離奇被掉落釘穿心　姊妹困14小時只能看她慘死

▲伊恩颶風近來重創佛州。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州近來被4級颶風伊恩(Hurricane Ian)襲擊，截至目前為止已造成全美106人死亡。40歲女子妮雪兒(Nishelle Harris-Miles)與姊妹一同到佛州慶生時不幸遇到颶風，4人躲在屋中時，屋頂突然被強風吹壞，掉落的一根釘子離奇刺入她身體，導致心臟主動脈被刺穿身亡。

來自俄亥俄州的妮雪兒，近來來到佛州麥爾茲堡(Fort Myers)表妹馬斯頓(Chanel Maston)家，還有另外2名姊妹一同慶祝40歲生日，沒想到抵達沒有多久便遇上巨獸級颶風伊恩，當水淹進家中時，4人只能靠一張床單把她們綁在一起，以免有人被洪水沖走。

馬斯頓表示，「我們用床單把大家綁在一起，大家一起躺在床墊上，然而水淹進來的速度實在太快了，被風吹壞的屋頂差點砸中我們」，她們擔心會被碎片弄傷，只能用腳把屋頂踢開，沒想到就在一陣混亂中，妮雪兒被從屋頂上掉落的釘子刺中。

This is Nishelle Harris-Miles. She traveled from Dayton to Florida for a girls trip. She died when Hurricane Ian caused the roof to collapse where she was staying in Fort Myers. She just turned 40 on Sept. 23. Her family is now working to bring her body back to Ohio. #prayersup pic.twitter.com/dynLKNkiho — Brandon Lewis (@BrandonNewsTV) October 3, 2022

馬斯頓表示，「妮雪兒被困在下面，一根釘子刺穿了她的主動脈，她最近才剛滿40歲，9月23日才剛過完生日，7天後就去世了」，雖然在水剛開始淹進來時，她們就打電話向各個單位通報，然而卻沒有任何人前來幫助她們，直到洪水退去才終於脫困，4人一共被困了14個小時。

同時一起受困的女性友人赫德(LaQuitta Heard)表示，在等待洪水退去前，她只能眼睜睜看著妮雪兒慢慢死去，現在已回到佛州的她向媒體表示，「我再也回不去從前的我了，我們開心去旅行，回來卻只剩下破碎、失落、迷惘」。附近居民聽聞不幸消息，也在社區舉行小型活動，對死者表達哀悼。

▼颶風造成全美各地至少106人死亡。（圖／路透社）