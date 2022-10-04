恐怖颶風掀屋頂！女離奇被掉落釘穿心　姊妹困14小時只能看她慘死

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伊恩颶風襲美！女離奇被掉落釘穿心　姊妹困14小時只能看她慘死

▲▼颶風伊恩（Hurricane Ian）。（圖／路透社）

▲伊恩颶風近來重創佛州。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州近來被4級颶風伊恩(Hurricane Ian)襲擊，截至目前為止已造成全美106人死亡。40歲女子妮雪兒(Nishelle Harris-Miles)與姊妹一同到佛州慶生時不幸遇到颶風，4人躲在屋中時，屋頂突然被強風吹壞，掉落的一根釘子離奇刺入她身體，導致心臟主動脈被刺穿身亡。

來自俄亥俄州的妮雪兒，近來來到佛州麥爾茲堡(Fort Myers)表妹馬斯頓(Chanel Maston)家，還有另外2名姊妹一同慶祝40歲生日，沒想到抵達沒有多久便遇上巨獸級颶風伊恩，當水淹進家中時，4人只能靠一張床單把她們綁在一起，以免有人被洪水沖走。

馬斯頓表示，「我們用床單把大家綁在一起，大家一起躺在床墊上，然而水淹進來的速度實在太快了，被風吹壞的屋頂差點砸中我們」，她們擔心會被碎片弄傷，只能用腳把屋頂踢開，沒想到就在一陣混亂中，妮雪兒被從屋頂上掉落的釘子刺中。

馬斯頓表示，「妮雪兒被困在下面，一根釘子刺穿了她的主動脈，她最近才剛滿40歲，9月23日才剛過完生日，7天後就去世了」，雖然在水剛開始淹進來時，她們就打電話向各個單位通報，然而卻沒有任何人前來幫助她們，直到洪水退去才終於脫困，4人一共被困了14個小時。

同時一起受困的女性友人赫德(LaQuitta Heard)表示，在等待洪水退去前，她只能眼睜睜看著妮雪兒慢慢死去，現在已回到佛州的她向媒體表示，「我再也回不去從前的我了，我們開心去旅行，回來卻只剩下破碎、失落、迷惘」。附近居民聽聞不幸消息，也在社區舉行小型活動，對死者表達哀悼。

▼颶風造成全美各地至少106人死亡。（圖／路透社）

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

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