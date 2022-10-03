iPhone 14偵測車禍　警到場「車上6人全慘死」驚嚇：25年來最嚴重

▲女子的iPhone 14偵測到發生車禍，成功通報警方到場。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州林肯市(Lincoln)發生車禍，其中一名女乘客所使用的iPhone 14偵測到發生車禍，系統自動向緊急服務部門通報，警消人員前往現場發現，車上5名男子全數死亡，而女子則在送醫途中死亡，嚴重車禍讓員警表示，這是他們近年來看過最嚴重的事件。

警方表示，2日凌晨2時15分左右緊急部門接到報案，在林肯市靠近56街與Randolph街附近發生車禍，消防隊和救援人員前往現場發現一輛汽車撞到大樹，車上5名男子全數當場身亡，只有一名24歲女子還有生命跡象，雖然緊急將性命垂危的女子送醫，她仍在送醫途中身亡。

Sixth person dies after fatal crash https://t.co/RTce2PFVJ7 — Buzz Blogs (@Khiroulmire) October 2, 2022

5名死去男子包含22歲司機，一名23歲男子、一名21歲男子與兩名22歲男子，偵測到車禍訊息並且幫忙報案的手機，應該是屬於24歲女子擁有。警方雖然沒有對外公開6名死者詳細資訊，不過有家屬向當地媒體證實，其中一名死者是22歲的強納森(Jonathan Koch)，家人十分意外他突然死亡。

林肯市助理警長莫羅(Michon Morrow)表示，這是他任職25年以來，記憶中當地所發生過最嚴重的車禍，「這起事故的發生原因我們還需要一段時間調查，所有可能性都在考慮中，包含酒駕、超速或開車分心等」，由於尚未找到車禍目擊者，案件仍在調查中。

近來新上市的iPhone 14系列，推出車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能，若是偵測到發生嚴重車禍，手機就會發出警示呼叫，若是使用者處於昏迷或無法使用的狀態，手機就會自動撥打緊急求助電話，吸引許多國內外網友進行實測。