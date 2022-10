約砲神器和女網友開房間　男一進門驚見「她男友也在」下場慘了

▲男子用約砲神器Tinder獲得約會,到現場卻傻眼。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國一對情侶在交友軟體Tinder上假裝成單身女子約砲,成功把男性約在飯店房間後,卻用槍指著對方搶劫,除了命令對方交出手機等財物,連銀行帳戶和社交網站帳密也搶,最後還開對方的車逃走,害受害者一共損失美元3,000元(約台幣9萬多元)。

亞利桑那州警方表示,受害者報案表示,他在Tinder上與一名叫做索妮雅(Sonya)的女子配對成功,17日相約在鳳凰城飯店Embassy Suites hotel約會時,他一進房間就被一對情侶持槍指著,威脅他交出手機、身分證、銀行帳密等相關資訊,後來挾持他開車到銀行領出美元900元(約台幣2.8萬元)。

2名搶匪把受害者的車開走後,受害者後來發現2人又從他網銀帳戶領了美元2,100元(約台幣6.6萬元)。警方25日循線逮到這對鴛鴦大盜,分別是33歲女子赫爾西(Crystal Hulsey)與32歲男子賈奎斯(Jose Sandoval Jaquez)。

根據起訴文件,赫爾西與賈奎斯後來把車開到加州,2人為了躲避警察追捕,放棄搶來的車改以搭便車方式回到鳳凰城,由於2人重施故技以同樣的交友檔案資訊在網路上約人,才被警方發現行蹤,駕車逃逸時發生車禍,他們想再搶另外一輛車時被警方逮捕。2人目前皆被指控襲擊、使用致命武器搶劫、搶劫和2項竊車等罪。



