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約砲神器和女網友開房間　男一進門驚見「她男友也在」下場慘了

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲男子用約砲神器Tinder獲得約會，到現場卻傻眼。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一對情侶在交友軟體Tinder上假裝成單身女子約砲，成功把男性約在飯店房間後，卻用槍指著對方搶劫，除了命令對方交出手機等財物，連銀行帳戶和社交網站帳密也搶，最後還開對方的車逃走，害受害者一共損失美元3,000元（約台幣9萬多元）。

亞利桑那州警方表示，受害者報案表示，他在Tinder上與一名叫做索妮雅(Sonya)的女子配對成功，17日相約在鳳凰城飯店Embassy Suites hotel約會時，他一進房間就被一對情侶持槍指著，威脅他交出手機、身分證、銀行帳密等相關資訊，後來挾持他開車到銀行領出美元900元（約台幣2.8萬元）。

2名搶匪把受害者的車開走後，受害者後來發現2人又從他網銀帳戶領了美元2,100元（約台幣6.6萬元）。警方25日循線逮到這對鴛鴦大盜，分別是33歲女子赫爾西(Crystal Hulsey)與32歲男子賈奎斯(Jose Sandoval Jaquez)。

根據起訴文件，赫爾西與賈奎斯後來把車開到加州，2人為了躲避警察追捕，放棄搶來的車改以搭便車方式回到鳳凰城，由於2人重施故技以同樣的交友檔案資訊在網路上約人，才被警方發現行蹤，駕車逃逸時發生車禍，他們想再搶另外一輛車時被警方逮捕。2人目前皆被指控襲擊、使用致命武器搶劫、搶劫和2項竊車等罪。
 

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