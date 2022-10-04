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中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

▲▼ 美軍第七艦隊證實，米利厄斯號驅逐艦通過台灣海峽。（圖／美軍第七艦隊官網）

▲ 美國飛彈驅逐艦米利厄斯號曾於去年通過台灣海峽。（示意圖／美軍第七艦隊官網）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

對於中國宣稱台灣海峽非國際水域，美國國務院亞太助卿康達今天表示，美方反對改變水域現狀的企圖，也會持續依循國際法在台海飛行、航行與執行任務。

康達（Daniel Kritenbrink）今晚出席華府智庫韓美研究所（ICAS）線上研討會，會議開始前不過1小時，傳出北韓再度發射飛彈，飛彈朝向日本北海道、青森縣方向發射。這是平壤當局在近10天內第5次發射飛彈。

康達譴責北韓今天的試射行動，認為危險且破壞穩定，但重申對話管道仍然開放，並敦促平壤不要採取進一步破壞穩定的行動。他呼籲中國採取更多措施，以打擊北韓逃避制裁的行為。

在台灣議題方面，曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco）向康達問及美國對於中國宣稱台灣海峽不是國際水域的看法。

康達首先重申美方政策指出，維護台海和平穩定仍是美國的基本國家利益，美國堅持以和平方式解決海峽分歧。美國基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證的一中政策，40多年來未改變。改變美方觀點的是，中國情願使用脅迫與恐嚇手段，試圖在海峽兩岸推進目標，中國針對台灣的直接作為，在東海、南海、整個區域，乃至全球可以看得到。

至於中國聲稱台灣海峽是國內水域，康達指出，美方對這些水域立場十分清楚，美方反對任何試圖改變這些水域現狀的企圖，美軍也會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。正因如此，在北京對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台做出的不負責任、升級與挑釁反應後，美軍多次過境台灣海峽。

康達再次重申美方持續維持台海和平穩定的立場，並強調這是國際關注議題，特別是考量全球航運量，並鑑於台灣在全球經濟，特別是在某些供應鏈的中心地位，以及考量維護基於規則的秩序的重要性，美方會繼續負責任地回應，持續促進利益，並在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務，包括台灣海峽。（編輯：馮昭）

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