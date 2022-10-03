以為送托兒所很安全！8歲兒被拉布拉多犬咬毀容　媽見15cm傷崩潰

▲男童被托兒所所養的狗咬傷。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州8歲男童康納(Connor Aranda)被家長送到托兒所時，竟然被一隻拉布拉多攻擊，導致臉部、嘴唇遭到嚴重撕裂傷毀容，背部和手臂也受到嚴重傷害，未來還需面對漫長復健之路，讓媽媽十分傷心。

事件上月27日發生在蘋果谷(Apple Valley)一間無照經營的托兒所，康納因為被拉布拉多咬傷緊急送到羅馬琳達(Loma Linda)大學醫學中心進行手術。母親蜜雪兒(Michelle Aranda)表示，「他的臉、胸部、背部、手臂全都被咬了，我問醫生縫了多少針，他們說非常多針，他的胸部有一個長達15公分的裂傷，嘴裡、上嘴唇都有縫線」。

祖母蘿拉(Laura Kemp)表示，孫子還需要再接受幾次手術來修復嘴唇，後續也需要接受長期治療才能康復，回想到案發當天也心有餘悸，「我突然接到女兒的電話，說孫子在托兒所被狗咬，我趕到女兒身邊時，發現她全身顫抖，深怕孩子有什麼不測」。

警方未對外公布托兒所相關資訊，然而根據社會局調查，該托兒所的營業許可證其實還在申請中。蜜雪兒表示，身為職業婦女的她，因為相信托兒所才會把兒子送到那裡，沒想到竟然會發生這種事，「我相信那裡是安全的，我以為孩子待在那裡也會很安全」。目前肇事的拉布拉多犬已被安樂死，家屬正在考慮對托兒所提告。