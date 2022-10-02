「10大粉專」追殺高虹安！4天50萬筆攻擊　匿名粉專：謝謝帶流量

▲高虹安列出在網路上攻擊她的10大粉專。（圖／翻攝董事長開講YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安1日在見面會上表示，自從媒體爆料後，這10個粉專開始鋪天蓋地的攻擊，4天有超過50萬筆的留言及發文等抹滅她的人格。對此，被點名的匿名粉專看到後也發文「感謝」高虹安，笑說被公布後按讚及追蹤人數都明顯上升。

高虹安1日在《董事長開講》粉絲見面會上表示，有網友說她在網路上招遭到全面追殺，因此她將這些事件數據化分析並列表，列出將她抹黑、抹紅、醜化、作圖的10大粉專，由攻擊數量高至低分別為林智群律師、無良公關公司、土星六號隻狼、我是Sabrina、孟買春秋、音地大帝、無良公關、細菌先生、鬥魂白鬍子以及補教人蔘。

高虹安表示，這些粉專在媒體9月19日爆料後，開始大幅度的攻擊，其中以9月20日攻擊學歷歧視、21日批評態度達到高點；她說，「鋪天蓋地的攻擊是為了什麼，是為了選舉」，「大家可能不知道4天超過50萬筆是什麼概念，就是我那幾天的聲量大過一整個禮拜陳時中馬桶的討論度」。

面對被點名，10大粉專分別採用不同的方式回應，有人開心被提及，因為按讚及追蹤人數明顯上升；有人則認為排名太低心有不甘。據悉，10個粉專中，除了林智群律師、音地大帝及細菌先生之外，部分屬於匿名粉專。

其中，粉專「補教人蔘」、「土星六號隻狼」也發文說，「來說個得獎感言好了！第一次上榜，感謝高委員帶來的流量」、「登榜後一夜之間增加一千追蹤，謝謝安導」。

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