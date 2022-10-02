　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶邀張善政、鄭運鵬電視辯論　退黨參選的鄭寶清不在她名單

▲賴香伶邀張善政、鄭運鵬，接受電視辯論。（圖／賴香伶競辦提供）

▲賴香伶邀張善政、鄭運鵬，接受電視辯論。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶2日再次呼籲藍、綠兩黨市長參選人張善政、鄭運鵬兩人，簽署公廣集團電視辯論的邀請，直接面對選民的檢證，看誰的政見和規劃對桃園市最好；至於，桃園市長選戰中另一位退出民進黨參選的無黨籍參選人鄭寶清，則未被賴香伶喊話邀請！

賴香伶說，她日前就呼籲張善政和鄭運鵬兩人簽署公廣集團公共電視及華視辦理的桃園市長電視辯論，兩人陣營在媒體上表示要由幕僚先行了解辯論的模式及內容，並未直接回覆，因此她今天再次向兩人喊話。

▲賴香伶邀張善政、鄭運鵬，接受電視辯論。（圖／賴香伶競辦提供）

賴香伶表示，藍綠兩人的態度還是滿明顯的，到底是不敢辯論？還是不想辯論？還是覺得選舉只剩下50幾天不需要用政見和政策PK來贏得選票？當然中選會如果有辦辯論會大家都會去，但現在不只是政府部門，像公廣集團和其它媒體也很希望把擂台設好，她已經簽了公廣邀請書，也希望張善政、鄭運鵬兩人盡快回應簽署。

賴香伶認為，能有更多的媒體傳播、更多人，聽到各政黨參選人不同時間講的政見內容，就可以有更多的比照跟參考，到選舉的時候就不只有是你對誰比較喜歡，或你是哪個體系的動員的選擇，而真的是由市民自己面對各候選人不同的政見以及各種規劃的專業，決定投下自己神聖的一票，所以希望兩位男人盡速回應她的要求。

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
普丁揚言動用核武　美媒：拜登考慮「斬首」除掉他
16歲少女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事
梧桐妹公開辣照「蠻腰長腿全看光」　修杰楷反應超真實
獨／黑森林成陰蝨路！高雄妹下面超癢急剃光　羞曝：蟲太餓了
準新娘奇蹟清醒！母點名這些人沒道歉　嘆國家機器：明天就忘記
拉女班長看A片打手槍　導師獲判無罪
驚悚畫面曝！新北騎士「空中翻2圈」摔地雙腿全斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴香伶邀張善政、鄭運鵬電視辯論　退黨參選的鄭寶清不在她名單

許淑華、黃敏聰埔里競總成立　承諾打造台灣西部極限旅遊新勝地

人潮塞爆士林！白晝之夜遭批動線差、空間擠　北市：疫情後累積效應

賴清德稱「台北市是疫情的開始」遭轟失言　陳時中：是武漢

快訊／大型場地全被借光！　林佳龍：請侯友宜高抬貴手

蘇貞昌、賴清德首都戰打「抗中保台」　蔣萬安：低估台北市民智慧

蔡英文「新北升格12年沒新格局、沒新樣貌」：需要有能力的林佳龍

直球對決！柯志恩喊話陳其邁　倒數50天「出來面對不避戰」

陳其邁「正常」發揮！高雄補教界組後援會　感謝助度疫情黑暗期

喊話高虹安：別再讓柯P當發言人　沈慧虹準備提告吳子嘉

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

賴香伶邀張善政、鄭運鵬電視辯論　退黨參選的鄭寶清不在她名單

許淑華、黃敏聰埔里競總成立　承諾打造台灣西部極限旅遊新勝地

人潮塞爆士林！白晝之夜遭批動線差、空間擠　北市：疫情後累積效應

賴清德稱「台北市是疫情的開始」遭轟失言　陳時中：是武漢

快訊／大型場地全被借光！　林佳龍：請侯友宜高抬貴手

蘇貞昌、賴清德首都戰打「抗中保台」　蔣萬安：低估台北市民智慧

蔡英文「新北升格12年沒新格局、沒新樣貌」：需要有能力的林佳龍

直球對決！柯志恩喊話陳其邁　倒數50天「出來面對不避戰」

陳其邁「正常」發揮！高雄補教界組後援會　感謝助度疫情黑暗期

喊話高虹安：別再讓柯P當發言人　沈慧虹準備提告吳子嘉

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心

日本10／11開放就衝！首間「無印良品百元商店」開幕　台幣110元買爆

中信盃黑豹旗／118位女力創新高　余品萱敲女黑豹首安曝黑歷史

汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘迴涉縱火

布魯斯威利13年前科幻風帥照曝光！　全裸入鏡老婆跨騎他身上

世桌團賽／中華男團沒排莊智淵　不敵克羅埃西亞吞小組二連敗

英14歲富家少女憂鬱輕生　首例官方認定「社群媒體」為致命死因

16歲女衝北宜自摔亡　台中「殺彎聖地」也出事！5分鐘內2騎士連摔

酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

梧桐妹公開17歲美照「激似賈靜雯」　修杰楷反應超真實網笑翻

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

政治熱門新聞

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

韓國瑜回來了！坦言：她當市長叫奇蹟

快訊／參加國小戰鬥陀螺比賽突喊卡　　陳時中：家長有意見

陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

「追殺高虹安」粉專名單曝光　第一是他

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

陳其邁恐不能躺平選？　藍營看柯志恩造勢現場照嗨了

林智堅首回「戰學歷」：我是中華大學夜間部畢業

前藍委之子批鄭運鵬：乾脆送回台北

賴稱「台北是疫情的開始」　柯批失言

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

和賴清德同台卻臭臉？　陳時中斥：看圖說故事

韓國瑜惹毛黃捷　辣問柯志恩：重現罷免奇蹟

直擊／引發騷動！　王必勝帶老婆現身陳時中競總成立大會

更多熱門

相關新聞

許淑華、黃敏聰埔里聯合競總成立

許淑華、黃敏聰埔里聯合競總成立

南投縣長候選人許淑華與埔里鎮長候選人黃敏聰，今天成立聯合競選總部，吸引超過2000位鄉親到場支持。

張善政、邱奕勝合體變身孩子王　搶親子票

張善政、邱奕勝合體變身孩子王　搶親子票

賴清德稱「台北市是疫情的開始」　陳時中：是武漢

賴清德稱「台北市是疫情的開始」　陳時中：是武漢

蘇貞昌、賴清德首都戰打「抗中保台」　蔣萬安：低估台北市民智慧

蘇貞昌、賴清德首都戰打「抗中保台」　蔣萬安：低估台北市民智慧

柯志恩喊話陳其邁　倒數50天「出來面對不避戰」

柯志恩喊話陳其邁　倒數50天「出來面對不避戰」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長賴香伶電視辯論

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面