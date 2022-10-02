賴香伶邀張善政、鄭運鵬電視辯論　退黨參選的鄭寶清不在她名單

▲賴香伶邀張善政、鄭運鵬，接受電視辯論。（圖／賴香伶競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶2日再次呼籲藍、綠兩黨市長參選人張善政、鄭運鵬兩人，簽署公廣集團電視辯論的邀請，直接面對選民的檢證，看誰的政見和規劃對桃園市最好；至於，桃園市長選戰中另一位退出民進黨參選的無黨籍參選人鄭寶清，則未被賴香伶喊話邀請！

賴香伶說，她日前就呼籲張善政和鄭運鵬兩人簽署公廣集團公共電視及華視辦理的桃園市長電視辯論，兩人陣營在媒體上表示要由幕僚先行了解辯論的模式及內容，並未直接回覆，因此她今天再次向兩人喊話。

賴香伶表示，藍綠兩人的態度還是滿明顯的，到底是不敢辯論？還是不想辯論？還是覺得選舉只剩下50幾天不需要用政見和政策PK來贏得選票？當然中選會如果有辦辯論會大家都會去，但現在不只是政府部門，像公廣集團和其它媒體也很希望把擂台設好，她已經簽了公廣邀請書，也希望張善政、鄭運鵬兩人盡快回應簽署。

賴香伶認為，能有更多的媒體傳播、更多人，聽到各政黨參選人不同時間講的政見內容，就可以有更多的比照跟參考，到選舉的時候就不只有是你對誰比較喜歡，或你是哪個體系的動員的選擇，而真的是由市民自己面對各候選人不同的政見以及各種規劃的專業，決定投下自己神聖的一票，所以希望兩位男人盡速回應她的要求。