許淑華、黃敏聰埔里競總成立　承諾打造台灣西部極限旅遊新勝地

▲許淑華、黃敏聰埔里聯合競選總部今成立。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人許淑華與埔里鎮長候選人黃敏聰，今天成立聯合競選總部，吸引超過2000位鄉親到場支持。

藍營埔里聯合競總成立大會在森巴鼓聲與儀隊的開場迎接中，許淑華與黃敏聰在南投縣長林明溱、立委馬文君以及選區議員們的陪同下踏著旗海進場，並由林明溱為候選人披掛綵帶、授戰旗，馬文君、縣議會副議長潘一全頒贈吉祥物；許淑華與黃敏聰搖旗，與縣議員候選人、鄉民代表候選人、里長候選人及支持群眾齊聲喊出「凍蒜、凍蒜」口號，氣氛熱鬧。

許淑華說，埔里做為烏溪線的樞紐之處，是觀光與交通往來的重要城鎮，未來她若擔任縣長，會與黃敏聰合作建設埔里轉運中心結合觀光驛站，擴大交通量能，同時銷售南投特色農產，也承諾更持續開發埔里的觀光潛能：除打造溫泉特區，還要將埔里虎頭山飛行傘基地串聯日月潭獨木舟、水里立式划槳等極限運動，打造南投成為台灣西部「極限旅遊」新勝地，帶動地方經濟發展。

許淑華也承諾打造親子共融公園以及寵物健康運動公園，讓孩童與毛小孩都有更大、更好的活動空間，同時為長者廣設樂齡健康中心、為青年開設青年窗口，協助青年在南投成家立業，結合科技與在地特色、以3大主軸10大願景的政見，讓埔里和南投縣成為全齡宜居的好所在。

黃敏聰表示在4年鎮民代表任內，發現許多鎮公所該為鎮民爭取的資源，都選擇漠視，該為鎮民做的建設一件都沒有做，未來若擔任鎮長，會結合許淑華在縣府的資源，打造室內多功能運動中心、公車風雨候車亭，也會招商引進大型購物商場進駐，發揮埔里的樞紐優勢，讓更多人停駐消費；在福利方面，將增加敬老金與生育補助，以及協助青農產銷、增加青年創業貸款額度。