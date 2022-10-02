陳薇仲公布3大性別平等政見　期許自己成為「友善政治+1」力量

▲時代力量基隆市長候選人陳薇仲公布3大性別平等政見。（圖／陳薇仲競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

時代力量基隆市長候選人陳薇仲日前公布性別平等政見，期許自己成為「友善政治+1」的力量，她提出「打造友善基隆市政府」、「繽紛共好宜居港都」和「友善校園性平提升」3大性別平等政見，與市民們一起共創平等友善的繽紛基隆。

陳薇仲表示，2019年她發起基隆市議會第19屆促進性別平等連線後，四年的議員任期中，在公民團體彩虹平權大平台的協助及其他友善議員們的連署、共同提案下，推動各項性別平權、性平教育、友善育兒環境甚至是公民參與等市政議題。4年來不斷地提案和質詢，部分議題有了一點進步，部分則完全原地踏步。

陳薇仲表示，市府必須以身做則提供友善的環境與公共服務，也必須給予公務人員們足夠的支持和資訊，包含服務機關提供友善資訊文宣、市府網站設置LGBTI+資訊專區、成立跨局處同志業務聯繫會報、公務人員性平培訓多元提升、市府兒童與家庭委外業務納入性平課程等。

陳薇仲期待基隆的公共場域、職場、商業空間都能展現友善平等，一起共創繽紛共好宜居港都。她提出持續設置性別友善廁所、公廁男廁裝設尿布台、推動性別友善店家認證、修正生育獎勵金法規保障同志家庭請領權益及提升職場性別平等等具體作為。

陳薇仲認為，性別平等的推動中教育至關重要，在友善校園性平教育提升方面，她提出推動校園免費提供生理用品、加強月經教育的月經平權政見，以及完善性別平等教育、發展在地性平教材、教師研習性平及多元性別內容提升等強化性平教育的主張。

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