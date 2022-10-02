盧秀燕首現身競總「沒政治味飄咖啡味」　邀年輕人寫明信片談台中

▲台中市長盧秀燕今日首度現身競選總部，舉辦咖啡活動與年輕人談台中願景。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

爭取連任的台中市長盧秀燕今（2）日首度現身競選總部，結果並非舉行造勢演說，反而是把競選總部變身成「快閃咖啡廳」，並且邀請台中年輕人來作客，再用書寫明信片的方式了解民眾的想法。盧秀燕說，當初就是希望創新，競總外觀都沒有候選人照片，也說發想這個創意時正反意見都有，最終敲定此方案，有沒有成功就在11月26日就會知道。

盧秀燕爭取連任，這次競選總部設在大里區國光路上，一整棟粉紅色外觀的競總不見盧秀燕照片，反而是只有燕子當象徵，寫下「2022盧秀燕市長競選總部」，裡頭則是設置29區有感政績明信片、哺乳室、轉動台中以及200大會議室等等。

盧秀燕表示，燕子總部的發想是希望選舉不要這麼嚴肅，這次競總外觀全部採用粉紅色，甚至沒有候選人的照片跟口號，當初內部對此也有不同的討論聲音，有人認為太過冒險，但是盧認為台中市充滿活力的城市，都是勇於嘗試並且大膽創新，希望這次選舉是正面的，也給孩子們良好到民主示範。

今日盧秀燕化身「一日咖啡廳店長」，現場請來四角林咖啡來現場手沖咖啡，同時也邀請多位在地年輕人來作客，在品嚐咖啡同時，也透過年輕人書寫明信片，來了解他們對於台中的願景。盧秀燕也說當然要爭取年輕選票，市府推動很多跟年輕人有關政見，但是要尊重年輕人的互動方式，才能最有效的溝通。

盧秀燕說，競總舉行的活動都是希望能夠減少「政治動員」，像今日就是希望能多推廣台中的咖啡，讓競總對台中有更多幫助，要做出創新，至於會不會成功就等待11月26日就會知道。