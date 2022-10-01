養育4小孩最了解家長辛苦　中市議員尋求7連霸...盼補助2萬變10萬

▲▼尋求7連霸的台中市議員賴順仁養育4個小孩，最了解家長辛苦，承諾爭取一胎補助2萬變10萬。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

距離1126投票日倒數55天，爭取連任的台中市長盧秀燕今天（1）日周末行程滿檔，連趕6場聯合競選總部成立大會，創下空前紀錄，7日將和北屯區市議員賴順仁合辦問政座談會，賴順仁連任6屆將尋求7連霸，育有2男2女的他，最了解父母育兒的辛苦，除了細數這屆對於學童、學校的政績之外，更加碼台中市政府生育補助要從2萬提高至10萬，不要再讓新手父母到處借錢養小孩。

盧秀燕一個上午就連跑6個市議員的聯合競選總部大會，從后里、豐原、潭子、北屯、北區、大里，每個競總聲勢都非常浩大，至於北屯區的賴順仁，不但7日會和盧秀燕合辦鄉親座談會，22日還成立聯合競總，聲勢預料更大。

賴順仁育有4個小孩，雖然都已長大成人，但養育過程中最了解箇中滋味，為了表示對下一代的重視，下午和台中市大同社會福利慈善基金會合辦親子活動，包括恐龍氣墊溜滑梯、街頭藝人折汽球、親子合照拿照片、DIY彩繪動物紙扇等，以及小朋友最愛的冰淇淋、棉花糖等美食，讓小朋友盡情在快樂中成長，現場歡笑聲不斷，展現幸福超「仁」力，現場吸引約500名親子到場。

賴順仁細數任內政績，包括改善6所國中小老舊操場、超過10年年限的破舊球場，新闢6座社區公園、6座新的社區活動中心、改善7處易淹水區域、新添26所國中小174台飲水機，讓1萬多名學童喝得到乾淨自來水，以及新建3所國中小多媒體教室。

他說，台灣面臨嚴重的少子化危機，最大原因在於沒錢養，他看過太多新手家長不是向自己的父母借錢，就是向親友借，台中市政府雖然生育補助1胎2萬元，其實奶粉、尿布或是做月子費用，一下子就花光了，因此他未來要爭取提高至10萬，而且也要廣設平價公托、公幼，讓大家都敢生，台灣才不會有國安危機。