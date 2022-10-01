快訊／蘇貞昌挺陳時中　批台北停滯太久「說我們謀財害命有天理嗎？」

記者呂晏慈、杜冠霖、詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，現場喊破萬人相挺。行政院長蘇貞昌致詞時拿出招牌撞球桿說明政績，並指世紀病毒衝擊200多個國家，至今已經有逾6億人確診，超過650萬人死亡，相對之下「台灣守住了啊」；他暗批在野黨「竟然有人說我們在謀財害命，這有天理嗎？」，更稱台北市停滯太久很可惜，要讓陳時中凍蒜，讓台北更好、台灣共好。

▲行政院長蘇貞昌（右）與台北市長參選人陳時中（左）同台喊凍蒜。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中競總今天下午在北平東路舉行封街造勢，包括身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、蘇貞昌、前副總統陳建仁都登台致詞，肯定陳時中率領防疫成績，拉抬競選氣勢。

蘇貞昌致詞時說，過去兩年多來與「同事」陳時中一起對抗世紀病毒，如今長夜將盡，已經看到曙光，國境就要開放，他要特別感謝陳時中的辛苦和功勞。他說，權威機構原判斷台灣一定因離中國近受害最慘，但因政府應變得宜、防守有方，最早成立中央流行疫情指揮中心，至今成立986天中，陳時中擔任指揮官長達908天，親自主持591場記者會，「全國焦慮不安，大家都不知道病毒會怎麼樣變，要怎麼辦，是每天中午2點大家等著收看，是陳時中不厭其煩，一天又一天、一場又一場」，沒有週末、假日、除夕、朝九晚五，而是每天24小時，台灣才守住了。

蘇貞昌回顧，前年2月為了接滯留中國武漢的同胞，派出華航專機，機組人員耗費幾十小時不能喝水、不能上廁所，只為了接回自己的同胞，當時陳時中坐鎮現場，徹夜守候，回來的鄉親中有一個人高燒，已經24小時沒有休息的陳時中，兩度哽咽向國人報告，還流下淚來，「各位還記得那個畫面嗎？」他再指，前年2月8日寶瓶星號遊輪有1738名旅客因沒有採檢完不能下船，陳以佝僂的身體3度上船，安撫國人，幸好最後採陰可以回家了，「還記得那個歡呼聲嗎？」一語引發支持者歡呼鼓掌。

蘇貞昌說，世紀病毒衝擊200多個國家，至今已經有逾6億人確診，超過650萬人死亡，相對之下「台灣守住了啊」，幸好一路走來有陳時中這名認真負責的指揮官、國人同胞團結一起。另針對在野黨頻頻質疑疫苗採購，蘇揆說，疫苗不是有錢就買得到，這中間多少辛苦自己最知道，去年3月沒人敢打他還要與陳時中一起打給大家看，「到今天，竟然有人說我們在謀財害命，這有天理嗎？這有公道嗎？這對陳時中公平嗎？」

此外，蘇貞昌致詞時也說，國際政要紛紛來台，肯定台灣防疫成果，面對中國軍機、軍艦、無人機整天圍著台灣，「我們絕不屈服！絕不投降！台灣人就是要自由民主，不要像共產黨那樣，連防疫都是整個封起來」，而國民黨只敢罵政府、只敢罵蔡總統，不敢罵中國國家主席習近平，而全世界都覺得中國不應該這樣對待台灣的時候，國民黨卻組團去握手。

蘇貞昌說，全世界都在看，台灣要選怎麼樣的首都市長，這幾年台北市紛紛擾擾很可惜，台北市不應該這樣，台北停滯太久很可惜，台北市需要一位把事做好、讓台北更好、讓台灣共好的市長，「陳時中在最困難的時候，最堅定、最有能力、最負責，他的穩定、認真、負責任一定會讓台北更好！」隨後，蘇揆還用力擁抱了陳時中，高握陳的手，帶領民眾喊凍蒜。

▼陳時中競選總部成立大會喊破萬人到場相挺。（圖／記者林敬旻攝影，下圖同）