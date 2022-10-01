直擊／「最強母雞」現身台北助選！　侯友宜：未來給大家更好的大台北

▲台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會，新北市長侯友宜出席站台力挺。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

年底選舉倒數，藍營大咖今（1）日全體拼輔選，新北市長侯友宜今（1）日下午更首次到台北市跨區幫台北市議員張斯綱等人輔選。侯友宜被媒體問到，是否是因為台北母雞不強，所以跨區助選？侯回應，蔣萬安非常優秀，一定給蔣萬安滿滿的支持，未來也將一起提出更好的政見，讓大家看到更好的大台北生活區。

張斯綱今日在天母sogo廣場前辦競總成立大會，藍營大咖都來站台，包含前總統馬英九、主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等人，但記者現場觀察，壓軸侯友宜出現時，是整場氣氛最熱烈的時刻，也讓外界看到「最強母雞」的力量。

會前侯友宜接受媒體聯訪，對於首次來台北助選，侯表示，雙北本來就是共同圈，張斯綱日前提出很多政見跟新北很有關係，不管是交通、環境等議題，希望可以攜手合作。「張斯綱理念跟我一樣，一定要來為他加油打氣！斯綱加油！」。

外界認為，是否是因為「台北母雞」不強，才需要動員侯友宜出馬？侯友宜表示，蔣萬安這段時間很辛苦、全力衝刺，鍥而不捨的努力想要把台北市建設得更好，他來給蔣加油打氣，未來雙北生活圈一定攜手合作，提出更好的願景。



