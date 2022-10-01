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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋首都市長4條件　賴清德：陳時中高票凍蒜！做蔡英文後盾

記者呂晏慈、杜冠霖、詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，現場喊破萬人相挺。同為醫師出身的副總統賴清德致詞時表示，未來台北市長要符合國際、民主、火車頭、做總統蔡英文後盾等4個條件，雖然台北市3名候選人戰到難分難捨，但是唯一符合4條件的只有陳時中，陳時中本身就有民主的DNA，還有豐富的行政經驗，「他會與蔡英文總統穩定台灣、守護台灣！最近這段時間的紛紛擾擾都不重要，我們選的是真真切切能夠帶動台北進步，推動台灣整體發展，守護台灣的好市長！」

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德預言台北市長參選人陳時中將「高票凍蒜」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中競總今天下午在北平東路舉行封街造勢，包括身兼黨主席的蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁都登台致詞，肯定陳時中率領防疫成績，拉抬競選氣勢。

賴清德今天下午用台語致詞說，10月13日入境檢疫就從「3+4」改為「0+7」，已經看到隧道盡頭的光亮，感謝台北鄉親過去配合政府政策，才有辦法一路走到現在，陳時中擔任指揮官長達908天，親自主持591場記者會，向全國父老鄉親報告說明，讓人看到他認真、理性，他穩重的聲音也讓人民安心，讓社會安定，因此，他也要向陳時中說：你辛苦了！

賴清德表示，現在連國際社會都很關心這次台北市長選舉，到目前為止，主要的3位候選人各有千秋、平分秋色，沒有戰到最後，很難知道誰會贏得這次的選舉，未來由誰主政要完全尊重台北市民的決定，但是他要提出幾點讓大家做決定的時候參考：台北市長要能夠提出台北發展的主張，要了解台北市政的議題，還要知道相對其他國家，台北市的重要性在哪裡，要知道台北市在國際社會上有什麼新的責任，「新的台北市長除了做好事情，充分將台北市對台灣的意義發揚光大，在未來幫助台灣，這才是好的台北市長」。

賴清德說，台北市對於台灣有4個重要意義：第一，台北市是台灣首都，能夠代表台灣向國際社會發聲；第二，台北市有民主的意義，過去包括爭取總統直選、廢除萬年國會、廢除《刑法》100條等重要民主運動都發生在台北市，因此未來的台北市長也要知道台北市對民主的責任；第三，台北市要扮演台灣火車頭的責任，讓台北市進步帶領台灣進步；第四，未來的台北市長在複雜的國際環境中，要做蔡英文的後盾，維持印太地區和平。

此外，賴清德還說，過去有政黨選舉的方式是「用錢買就有」，但民進黨則是「團結打拚就有」，所以台北市這次選舉，只要團結就一定能夠讓陳時中高票凍蒜（指當選）。

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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