雲林縣府6億打造「小東休閒娛樂中心」　張麗善：預計明年初發包

▲雲林縣府籌措6億元，於小東重劃區內公園用地，透過多目標使用的規定，規劃打造一座休閒娛樂中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府預計投入6億元在斗南鎮小東重劃區內興建大型休閒娛樂中心，縣長張麗善偕同縣議員蔡東富、王秋足、斗南鎮長沈暉勛等人於預定地會勘，瞭解規畫設計成果及相關進度與期程，張麗善表示，小東休閒娛樂中心預計明年初發包，約540天可建造完成。

雲林縣長張麗善指出，斗南鎮立游泳池使用迄今逾20年，因設備老舊常需維修，且位於崙子溪治理計畫範圍內，將配合第五河川局整治計畫進行拆除，斗南鎮公所向縣府提出協助重建的需求，考量斗南地區民眾生活品質，縣府籌措6億元，並盤點出歷經670日曆天重劃完成小東重劃區，地方希望除了工商業進駐能有更多休閒娛樂空間，於重劃區內公園用地，透過多目標使用的規定，規劃打造一座休閒娛樂中心。

▲雲林縣長張麗善偕同縣議員蔡東富、王秋足、斗南鎮長沈暉勛等人於預定地會勘，瞭解規畫設計成果及相關進度與期程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府工務處長汪令堯簡報說明，小東休閒娛樂中心規劃興建地下1層、地上3層的建築物，一樓東側規劃為商業空間、西側為游泳池，二樓則規劃為健身空間使用，三樓為多功能空間，可作青年創業辦公室，鼓勵青年回游。現階段已進入細部設計，明年初即可發包，工期540日曆天，完成後，除取代原有游泳池外，更有潛力成為活絡地方的嶄新地標。

張麗善表示，儘管縣府財政有限，仍盡力籌措財源辦理本案，也希望藉由「斗南小東休閒娛樂中心」的興建，帶動斗南鎮小東工業區的發展，也提升斗南鎮整體環境品質與土地開發效益，同時也滿足斗南縣民多元運動及休憩需求，相信這裡絕對是未來非常重要的一個指標。

▲小東休閒娛樂中心規劃興建地下1層、地上3層的建築物，一樓東側規劃為商業空間、西側為游泳池，二樓則規劃為健身空間使用，三樓為多功能空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮長沈暉勛指出，之前斗南鎮立游泳池還在營運時，大林、梅山、大埤、古坑、斗南等地學子都會來這裡游泳教學，感謝縣府籌設休閒娛樂中心並設置泳池，讓喜愛游泳的民眾有好的場地可使用，結合健身房及商店街等設施，相信將對小東工業區招商帶來幫助，讓廠商更願意進駐，帶動斗南未來發展。

▲小東休閒娛樂中心規劃興建地下1層、地上3層的建築物，一樓東側規劃為商業空間、西側為游泳池，二樓則規劃為健身空間使用，三樓為多功能空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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