17歲男高中生「為見女網友」離家出走　偷車無照狂飆200公里

▲高中生偷車後狂飆200公里。（示意圖／Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣一名17歲男高中生為了見女網友竟離家出走，隨後入侵鹿兒島縣一間旅館的停車場，竊盜旅館的車子，並開上高速公路，一路往福岡移動，沿途無照駕駛超過200公里。警方事後在福岡的某付費停車場發現贓車，同時撞見回來取車的男高中生，當場將其逮捕。

根據《朝日新聞》報導，該名住在佐賀縣唐津市的17歲男高中生日前透過社群媒體結識了一名女性網友，他在9月中為了與女網友見面便離家出走，一路上搭乘巴士等大眾交通工具前往鹿兒島縣。在與女網友分開後，男高中生17日下午4時至8時之間，偷偷潛入鹿兒島縣阿久根市的一間旅館。

他先是溜進旅館偷走汽車鑰匙，隨後再前往停車場將價值100萬日幣（約新台幣22萬元）的車子開走。成功偷車後，他便開上高速公路，一路往福岡市中央區移動，無照駕駛的他就這樣沿路行駛超過200公里。

警方19日在福岡市中央區的一個無人停車場發現旅館失竊的車輛，同時撞見返回現場取車的高中生，因此當場依竊盜與侵入民宅等嫌疑將其逮捕。

男高中生被逮後坦言犯行並稱，「一切都是我一人所為，沒有任何問題。」警方目前仍在持續調查他是否有其他移動工具以及不遠千里來到福岡的理由。

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