尹錫悅爆粗口罵「兔崽子」　民調再創新低！9月底支持率僅剩24%

▲南韓總統尹錫悅9月底民調支持度下滑至24%，再度維持新低。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今年5月就任以來，民調支持率屢創新低，繼8月初施政滿意度下跌至24%後，在9月最後一周又重新下跌至只剩下24%，在支持率最低點徘徊，高達一半以上的受訪民眾認為，此次尹錫悅出訪英、美、加對南韓外交成績根本就毫無任何助益，許多民眾更不滿尹錫悅在紐約出席會議時爆粗口。

根據《韓聯社》，南韓研究機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）今（30）日公布最新民調，該份民調於9月27至29日針對南韓境內18歲以上的1000名成年男女實施，其中尹錫悅的施政滿意度比起上周下降4個百分點，來到24%，再度創下就任以來的新低，至於不滿意度則比上周上升4個百分點，來到65%。

針對尹錫悅支持度在度下滑至僅剩下24%，蓋洛普韓國指出，「此次關於民調負面評價的因素，許多民眾提到了尹錫悅的失言爭議。」

此次民調中不滿意尹錫悅政府施政表現的原因包括外交問題（17%）、經驗與資質不足且無能（13%）、失言風波（8%）、忽視經濟民生問題（7%）、施政方向完全錯誤與喪失民眾信賴（6%）、人事任命問題（5%）。

對於此次尹錫悅出訪英國、美國、加拿大，只有33%的民眾認為對國家有幫助，高達54%的民眾則認為對於國家毫無助益。其中，18%的民眾認為此次出訪毫無任何外交成果、16%的民眾認為尹錫悅無法及時趕到英女王弔唁、12%的民眾認為尹錫悅在外交場合上態度輕浮且爆發失言爭議、7%的民眾認為此次出訪有損國家格調。

至於在政黨的支持度，共同民主黨（最大在野黨）獲得36%、國民力量（執政黨）獲得31%。

▲尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

據悉，尹錫悅出訪美國紐約時爆粗口，當時他受拜登邀請出席第7屆全球資金增資會議，沒想到散場時他竟向一旁的南韓外交部長朴振表示，「若是（美國）國會這幫『兔崽子』不批准，那糗死的拜登該怎麼辦」，事後這段談話不僅引發外交紛爭，在南韓政壇上更引發朝野對立的爭議，共同民主黨昨（29）日晚間更在國會單獨通過「外交部長免職建議案」。

對於是否曾爆粗口講「這幫兔崽子」，尹錫悅事後辯稱「忘記了」。南韓總統辦公室則表示談話所指的對象是南韓國會、而非美國議會。南韓執政黨國民力量針對首次對外釋出這段影像的韓媒《MBC News》提出抗議，質疑該媒體勾結共同民主黨誣陷尹錫悅，更向檢方按鈴申告，指控該媒體在影像涉嫌放置錯誤字幕來誤導收視民眾。

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