　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

▲▼賀錦麗前往軍事緩衝區時，用雙筒望遠鏡觀測南側的軍事防禦設施。（圖／路透）

▲賀錦麗造訪DMZ、離開南韓後，北韓便又於晚間試射飛彈挑釁。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國副總統賀錦麗昨（29）日閃電訪韓，下午抵達南北韓軍事緩衝區（DMZ）時批評，北韓（朝鮮）是毫無人權可言的惡毒獨裁政權，其中還誤稱北韓為盟國，之後她搭機返回美國。豈料賀錦麗離開南韓2小時後，北韓晚間又發射2枚彈道飛彈，為近5天以來的第3次挑釁，對於美日韓聯合海上軍演可說是極度不滿。

隨著北韓推動核武使用合法化，美國於9月底讓海軍尼米茲級核動力航母雷根號（CVN-76）等航母打擊群停靠南韓釜山，26至29日與南韓海軍在東海（日本海）韓國作戰區域（KTO）實施聯合海上訓練，今（30）日又與南韓海軍、日本海上自衛隊在距離獨島150公里的海域上實施反潛作戰訓練，針對北韓潛艇、北韓潛射彈道飛彈（SLBM）進行演習。

▲▼美國副總統賀錦麗29日下午前往非軍事區的板門店。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗29日下午前往非軍事區的板門店。（圖／路透）

根據《韓聯社》，賀錦麗前腳才搭機離開南韓，經過2個小時後，北韓便於29日晚間8時48分至8時57分（台灣時間下午7時57分）在平安南道順川市一帶向東發射2枚短程彈道飛彈，其飛行高度約50公里、飛行距離約350公里、速度為5馬赫，南韓聯合參謀總部推測為超大型發射砲（多管火箭砲）KN-25。

北韓連續2天進行軍事挑釁，光是5天以內便試射3次。25日上午從平安北道泰川郡試射1枚短程彈道飛彈、28日下午從平壤順安機場試射2枚短程彈道飛彈、29日晚間又試射2枚短程彈道飛彈。

賀錦麗29日下午造訪南北韓軍事緩衝區（DMZ）時發表演說，「DMZ內的板門店如實展現了自從韓戰爆發以後，南北韓分別走上的不同道路。其中，南韓發展為繁榮的民主主義國家；北韓則發展為惡毒的獨裁政權，其進行非法武器計畫、且有侵害人權的疑慮。北韓擁有彈道飛彈系統，就在昨日北韓又再度威脅地區的和平穩定。」

賀錦麗離開南韓後在推特上發文，「美韓同盟建構在雙方共同的犧牲。雖然簽署停戰協議後已經過70年，紛爭威脅仍未消解，不過就如同我在DMZ所說的，美韓同盟無論面臨何種緊急狀況，皆已處於準備好的狀態。」

另外，賀錦麗在演說時一度口誤稱「美國正與北韓互為同盟，是非常重要的關係」，她將南韓的英文（Republic of Korea）誤稱為北韓（Republic of North Korea），而北韓的官方英文名稱是Democratic People's Republic of Korea（DPRK）。事後，美國白宮修正賀錦麗的口誤內容。

►賀錦麗訪板門店！怒罵北韓是惡毒「獨裁政權」：美國希望威脅不存在

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
施暴高嘉瑜今宣判！母親靈前逼下跪...囚凌虐7hrs　林秉樞
六都「這地方」又要發錢了！明起開領5040元　1.8萬人可拿
動容！屏東苦行僧23年「跪」拉棺材車萬里　勸世人及時行孝
周玉蔻全面消失！《辣新聞152》收視率暴跌　網看到睡著
快訊／鴻海全新電動車！　「Model V」提前曝光
情侶麥當勞激吻片瘋傳！　忘情互摸2小時
罕見！普丁公開認錯：有人被錯誤徵召　應該回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不給你逃！俄邊境設立多個「徵兵辦公室」　發徵召通知

丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

罕見！普丁公開認錯：政府動員「有人被錯誤徵召」應該回家

佛州史上最慘天災！颶風伊恩掀翻公墓「遺骨外露」　釀至少17死

美國首位「跨性別軍醫」洩密！　與妻提供美軍健康機密給俄羅斯

差別待遇！英女王駕崩2小時「哈利才獲通知」　死亡證明揭秘

芬蘭今起關閉邊境「禁止俄遊客入境」　俄往歐盟最後一條陸路封了

快訊／南韓明起取消入境PCR要求

柯瑞PO防彈少年團SUGA合照引暴動　網友卻問：他是誰？

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

拜登演說突喊已故議員　詭異狂問「妳在嗎？」

不給你逃！俄邊境設立多個「徵兵辦公室」　發徵召通知

丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

罕見！普丁公開認錯：政府動員「有人被錯誤徵召」應該回家

佛州史上最慘天災！颶風伊恩掀翻公墓「遺骨外露」　釀至少17死

美國首位「跨性別軍醫」洩密！　與妻提供美軍健康機密給俄羅斯

差別待遇！英女王駕崩2小時「哈利才獲通知」　死亡證明揭秘

芬蘭今起關閉邊境「禁止俄遊客入境」　俄往歐盟最後一條陸路封了

快訊／南韓明起取消入境PCR要求

柯瑞PO防彈少年團SUGA合照引暴動　網友卻問：他是誰？

陸調查：47%外貿企業反映疫情影響生產　60%稱訂單下降是最大困難

不給你逃！俄邊境設立多個「徵兵辦公室」　發徵召通知

三重警打錯人沒道歉...無辜男提告！重聽錄音檔「活下來已是萬幸」

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

東森寵物週年慶來啦！即日至11／1滿千雙重送　下載APP好康等你拿

更保花蓮分會「曙光小舖」開幕　助更生人復歸

名字同音「台中人」3字7折！添好運中港店10／14開幕　2字也有85折

野放囉！老虎見陌生森林「下巴掉下來」　網求情：出去一點點就好

丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

舒華被問男友劈腿會原諒？神回一句話小娟認同，網讚：比喻得太好了

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

英國女王死亡證明曝光　揭駕崩時間及死因

爸爸回家驚見「2愛女慘死床上」　兇手竟是老婆

蘋果拖累美股重挫458點　台積電ADR跌破70元

即／南韓明起取消入境PCR要求

普丁簽文件：承認札波羅結、赫爾松獨立

柬國不歡迎設台代表處　總理下令燒掉

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

罕見！普丁公開認錯：有人被錯誤徵召

普丁30日將宣布　烏4州納入版圖

拜登致詞　突點名「已故女議員」

研究證明「喝咖啡更長壽」！每天2至3杯最佳

柯瑞PO防彈少年團SUGA合照　網友：他是誰？

蓬佩奧：愛好自由者不會被征服

俄軍都在用蘇聯古董！狂翻敵軍屍身偷裝備

更多熱門

相關新聞

颶風伊恩釀至少17死　掀翻公墓「遺骨外露」

颶風伊恩釀至少17死　掀翻公墓「遺骨外露」

巨獸級颶風「伊恩」（Hurricane Ian）重創美國佛羅里達州，強風暴雨和風暴潮已經造成17人喪命，但總統拜登警告，恐怕有「大量死亡」，使伊恩成為佛州史上最致命颶風。佛州一座公墓更因風雨襲擊，導致死者棺材、遺骨暴露在外，甚至被水流沖走。

美「跨性別軍醫」洩漏軍事機密給俄羅斯

美「跨性別軍醫」洩漏軍事機密給俄羅斯

即／南韓明起取消入境PCR要求

即／南韓明起取消入境PCR要求

颶風狂襲！7000萬麥拉倫P1慘溺水

颶風狂襲！7000萬麥拉倫P1慘溺水

賀錦麗剛離開南韓 北韓5天內3度射彈

賀錦麗剛離開南韓 北韓5天內3度射彈

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武美國賀錦麗北韓朝鮮DMZ南韓板門店

讀者迴響

熱門新聞

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

醫點名：愛吃「6類危險食物」恐罹大腸癌

更多

最夯影音

更多
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面