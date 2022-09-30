賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

▲賀錦麗造訪DMZ、離開南韓後，北韓便又於晚間試射飛彈挑釁。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國副總統賀錦麗昨（29）日閃電訪韓，下午抵達南北韓軍事緩衝區（DMZ）時批評，北韓（朝鮮）是毫無人權可言的惡毒獨裁政權，其中還誤稱北韓為盟國，之後她搭機返回美國。豈料賀錦麗離開南韓2小時後，北韓晚間又發射2枚彈道飛彈，為近5天以來的第3次挑釁，對於美日韓聯合海上軍演可說是極度不滿。

隨著北韓推動核武使用合法化，美國於9月底讓海軍尼米茲級核動力航母雷根號（CVN-76）等航母打擊群停靠南韓釜山，26至29日與南韓海軍在東海（日本海）韓國作戰區域（KTO）實施聯合海上訓練，今（30）日又與南韓海軍、日本海上自衛隊在距離獨島150公里的海域上實施反潛作戰訓練，針對北韓潛艇、北韓潛射彈道飛彈（SLBM）進行演習。

▲美國副總統賀錦麗29日下午前往非軍事區的板門店。（圖／路透）

根據《韓聯社》，賀錦麗前腳才搭機離開南韓，經過2個小時後，北韓便於29日晚間8時48分至8時57分（台灣時間下午7時57分）在平安南道順川市一帶向東發射2枚短程彈道飛彈，其飛行高度約50公里、飛行距離約350公里、速度為5馬赫，南韓聯合參謀總部推測為超大型發射砲（多管火箭砲）KN-25。

北韓連續2天進行軍事挑釁，光是5天以內便試射3次。25日上午從平安北道泰川郡試射1枚短程彈道飛彈、28日下午從平壤順安機場試射2枚短程彈道飛彈、29日晚間又試射2枚短程彈道飛彈。

賀錦麗29日下午造訪南北韓軍事緩衝區（DMZ）時發表演說，「DMZ內的板門店如實展現了自從韓戰爆發以後，南北韓分別走上的不同道路。其中，南韓發展為繁榮的民主主義國家；北韓則發展為惡毒的獨裁政權，其進行非法武器計畫、且有侵害人權的疑慮。北韓擁有彈道飛彈系統，就在昨日北韓又再度威脅地區的和平穩定。」

The Alliance between the United States and the Republic of Korea was forged in shared sacrifice. Nearly 70 years since the Korean Armistice, the threat of conflict remains, but as I said at the DMZ, the U.S.-ROK Alliance stands ready to address any contingency. pic.twitter.com/lboJas4kXw — Vice President Kamala Harris (@VP) September 29, 2022

賀錦麗離開南韓後在推特上發文，「美韓同盟建構在雙方共同的犧牲。雖然簽署停戰協議後已經過70年，紛爭威脅仍未消解，不過就如同我在DMZ所說的，美韓同盟無論面臨何種緊急狀況，皆已處於準備好的狀態。」

另外，賀錦麗在演說時一度口誤稱「美國正與北韓互為同盟，是非常重要的關係」，她將南韓的英文（Republic of Korea）誤稱為北韓（Republic of North Korea），而北韓的官方英文名稱是Democratic People's Republic of Korea（DPRK）。事後，美國白宮修正賀錦麗的口誤內容。

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