賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

▲賀錦麗造訪DMZ、離開南韓後,北韓便又於晚間試射飛彈挑釁。(圖/路透)

記者羅翊宬/編譯

美國副總統賀錦麗昨(29)日閃電訪韓,下午抵達南北韓軍事緩衝區(DMZ)時批評,北韓(朝鮮)是毫無人權可言的惡毒獨裁政權,其中還誤稱北韓為盟國,之後她搭機返回美國。豈料賀錦麗離開南韓2小時後,北韓晚間又發射2枚彈道飛彈,為近5天以來的第3次挑釁,對於美日韓聯合海上軍演可說是極度不滿。

隨著北韓推動核武使用合法化,美國於9月底讓海軍尼米茲級核動力航母雷根號(CVN-76)等航母打擊群停靠南韓釜山,26至29日與南韓海軍在東海(日本海)韓國作戰區域(KTO)實施聯合海上訓練,今(30)日又與南韓海軍、日本海上自衛隊在距離獨島150公里的海域上實施反潛作戰訓練,針對北韓潛艇、北韓潛射彈道飛彈(SLBM)進行演習。

▲美國副總統賀錦麗29日下午前往非軍事區的板門店。(圖/路透)

根據《韓聯社》,賀錦麗前腳才搭機離開南韓,經過2個小時後,北韓便於29日晚間8時48分至8時57分(台灣時間下午7時57分)在平安南道順川市一帶向東發射2枚短程彈道飛彈,其飛行高度約50公里、飛行距離約350公里、速度為5馬赫,南韓聯合參謀總部推測為超大型發射砲(多管火箭砲)KN-25。

北韓連續2天進行軍事挑釁,光是5天以內便試射3次。25日上午從平安北道泰川郡試射1枚短程彈道飛彈、28日下午從平壤順安機場試射2枚短程彈道飛彈、29日晚間又試射2枚短程彈道飛彈。

賀錦麗29日下午造訪南北韓軍事緩衝區(DMZ)時發表演說,「DMZ內的板門店如實展現了自從韓戰爆發以後,南北韓分別走上的不同道路。其中,南韓發展為繁榮的民主主義國家;北韓則發展為惡毒的獨裁政權,其進行非法武器計畫、且有侵害人權的疑慮。北韓擁有彈道飛彈系統,就在昨日北韓又再度威脅地區的和平穩定。」

The Alliance between the United States and the Republic of Korea was forged in shared sacrifice. Nearly 70 years since the Korean Armistice, the threat of conflict remains, but as I said at the DMZ, the U.S.-ROK Alliance stands ready to address any contingency. pic.twitter.com/lboJas4kXw