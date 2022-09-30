南韓錯失與美方談判機會！裴洛西剛抵韓　尹錫悅接獲《通膨法》機密

▲裴洛西8月訪韓期間，尹錫悅錯失了與美方針對《通膨削減法》談判的大好機會。（圖／達志影像／newscom、路透）

記者羅翊宬／編譯

自從美國通過《通膨削減法》（IRA）後，南韓認為慘遭美國背叛，因為該法案將南韓產製電動車排除在租稅優惠適用範圍之外，導致南韓產製電動車失去競爭力。不過，早在美國眾議院議長裴洛西8月抵達南韓後不久，尹錫悅政府便收到關於該法的機密報告；南韓在野黨認為，尹錫悅錯失了與美方談判的黃金時間。

尹錫悅以「暑期休假」為由拒絕接見裴洛西（Nancy Pelosi），事後證明此舉為南韓在外交、經貿談判上帶來不少困境與後患。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨國會議員趙正湜（조정식）表示，裴洛西8月3日晚間抵達南韓後不久，南韓駐美國大使館便於8月4日凌晨便將3級機密報告書傳送給南韓總統辦公室、外交部、企劃財政部、產業通商資源部，該份報告書內容為美國即將通過的通膨削減法。

報告書更點出核心關鍵，只有在北美組裝的電動車才能獲得美國政府補助，同時南韓產製電動汽車將被排除在補助金給付範圍之外。

巧的是，南韓總統辦公室接獲核心機密關鍵報告的時間點，與裴洛西抵達南韓的時間點幾乎重疊。裴洛西8月3日晚間抵達南韓後，於隔日會晤南韓國會議長金振杓；至於尹錫悅，則是婉拒接見裴洛西後，於8月4日下午2時30分與裴洛西通電話40分鐘。

在經過約1周後，《通膨削減法》於8月12日在美國眾議院正式通過。

趙正湜認為尹錫悅政府錯失了與美方談判的黃金時間與大好機會，「若尹錫悅政府針對駐美使館所寄來的報告書進行深度檢討、巧妙應對的話，則根本不會在與裴洛西通電話時，錯失了向美方傳達我方（南韓）擔憂之處的黃金時間。」

對此，南韓總統辦公室做出解釋，認為8月初美國參議院才開始針對《通膨削減法》進行討論，因此其實南韓很難就該項法案向美方傳達其擔憂之處。

據悉，拜登今年5月訪韓時，現代汽車會長鄭義宣在首爾君悅飯店以英語全程演說，他向拜登承諾將在美國喬治亞州斥資55億美元興建電動車工廠，如今卻因《通膨削減法》而被排除在租稅優惠範圍之外，在產業上失去競爭力，此舉使南韓認為自己遭到美國背叛。

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