雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林副縣長謝淑亞住家後方昨（27）日被發現如籃球大蜂窩，民俗專家認為，虎頭蜂在民俗宗教中屬靈性較高常見於神明開光「入神」儀式，此時出現在副縣長住宅後方，頗有百萬雄兵之勢，對於雲林縣長選舉象徵好兆頭。但資深捕蜂達人陳世漳判斷應為黃腰虎頭蜂，具有攻擊性與危險，提醒應迅速摘除。

▲雲林縣副縣長謝淑亞住家後方出現中大型虎頭蜂窩，有民俗專家見解，是有助於縣長選情之吉兆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

謝淑亞住家後方是一處水資源回收中心，園區內綠蔭扶疏，是附近民眾、親子長輩散步運動的好去處，昨日水資源回收中心傍晚有員工發現樹上有一顆籃球大的虎頭蜂窩，因擔心會危及散步的民眾，立即將現場隔離起來，並通報農業處派遣補蜂達人前往處理。

▲虎頭蜂窩正下方就是柏油路，不少民眾散步運動都會近距離經過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

擁有15年資深經驗的捕蜂達人陳世漳表示，從蜂窩外觀判定該蜂窩屬於黃腰虎頭蜂，常見於平地、公園、校園中，該窩應該從春天就已在該處，中秋過後蜂后不再產卵，蜂巢體型也達到最大化，雖然不像黑尾虎頭蜂極具攻擊性，防禦範圍約3-5公尺，但攻擊距離大約10-20公尺，對民眾來說仍具有危險性。

▲捕蜂達人利用虎頭蜂夜間才歸巢的習性，將虎頭蜂一網捕獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民俗專家李承玄表示，虎頭蜂具有靈性，以道教的儀式來說，會抓虎頭蜂「入神」來增加神威，平地類虎頭蜂常見棲於人煙較少、水源乾淨、校園等地靈人傑之處，副縣長住家後方出現虎頭蜂窩，也算是吉祥徵兆，其為地方副首輔佐縣長執政，現已進入選期，虎頭蜂亦可喻有百萬雄兵之勢，有利於選情象徵好兆頭。

▲擁有15年資深經驗的捕蜂達人陳世漳表示，從蜂窩外觀判定該蜂窩屬於黃腰虎頭蜂，如籃球大小已算是中型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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