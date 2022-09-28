陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去：攻擊藍白沒用

▲陳時中日前赴台大出席「與市長有約」座談會。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

周玉蔻近來猛攻國民黨北市長參選人蔣萬安家世，更翻出蔣萬安的父親蔣孝嚴陳年緋聞，令中國小姐冠軍張淑娟無辜受波及；不少人認為周玉蔻的負面效應，會連帶衝擊民進黨北市參選人陳時中的選情。對此，北市議員「呱吉」邱威傑直言，陳時中的勝敗關鍵在於淺綠選民，不過這些人「對現在的民進黨或陳時中又投不下去。」

「呱吉」邱威傑27日在臉書發文以「不論怎樣打，泛藍或白選民都不會投陳時中的」破題，他分析，現在陳時中的選情有點像是在看民進黨的總體印象分數。任何一個民進黨的負面或正面消息都會反映在陳時中的選票上。

邱威傑表示，這是台北市過去十年少見實力這麼接近的三腳督，雖然陳時中選情落後，卻也是民進黨難得有贏面的時刻，「勝選的關鍵已經無關其他候選人好壞，而是那些內心就是有些門檻過不去的淺綠選民。」

邱威傑認為，大部分淺綠選民都不會想投給國民黨，但是面對現在的民進黨或陳時中又有點投不下去，現在的民調數據就可以看出這一點，「想辦法讓他們舒舒服服地認同陳時中仍是唯一選擇，就有機會贏得選舉。」

邱威傑文末直言，（淺綠）這些人都懂抗中保台，也都懂得討厭國民黨，所以不用搞負面或花招，能做的就是誠意，讓這些人知道陳時中和民進黨不是來亂的。

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