　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄議員瞎扯「老店倒了」當地里長狠打臉　他酸柯志恩護航太前衛

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩跟現任高雄市議員陳若翠昨天（27日）合體連線「吃播」，但陳若翠卻在直播中瞎扯高雄知名藥膳排骨老店「顧身體」倒了，結果竟是一場烏龍。當地里長莊晉勳打臉兩人並狠酸說：「國民黨高雄市長候選人及國民黨在地韓粉議員，對地方真的不太熟喔。」

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「顧身體」目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體目前還在營業，同時也是陳若翠服務處的鄰居。（圖／記者吳奕靖攝）

陳若翠昨天在開吃播時，提到高雄知名店家「顧身體」已經收起來2年多，這一段話被截放到網路，讓網友傻眼，因為「顧身體」明明就還在營業。當地里長莊晉勳跳出來打臉表示：「顧身體沒關門過…看來國民黨高雄市長候選人及國民黨在地韓粉議員，對地方真的不太熟。」

對此，陳若翠今天接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，承認是自己一時口誤，也已經跟店家聯絡致歉，她說，店家本來的店址已經關門，但他們仍努力想保留好味道，希望店家可以重振，趕快把老店過去的榮景找回來，未來也會幫「顧身體」多做消費、多點行銷去幫助店家。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩跟黨內議員參選人合體吃播，陳若翠一句「顧身體」2年前倒了，引發議論 。（圖／翻攝議員臉書）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩吃播，陳若翠（左）一句「顧身體」2年前倒了，引發議論 。（圖／翻攝議員臉書）

柯志恩則替陳若翠緩頰表示，這家店家的確在2年前的時候，從本來的店面，移到在路邊、人行道擺攤做生意，「只是要表達對於這些小吃店、攤商，應該給予更多的照顧，景氣那麼不好，疫情期間，應該是要讓他們過更好的生活。」她並強調，攤商跟小吃店的權益，才是需要好好重視的問題。

▲▼陳若翠瞎扯「老店倒了」！柯志恩緩頰回應。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳若翠瞎扯「老店倒了」！柯志恩幫回應緩頰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳若翠瞎扯「老店倒了」！柯志恩緩頰回應。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜批評，柯志恩在回應時的表現完全不合格，可說是護航到了硬拗的程度，有夠難看，針對柯志恩「店家的確在兩年前的時候從本來的店面，移到在路邊、人行道擺攤做生意」的說法，陳子瑜質疑：「請問，這跟倒閉是一樣的概念嗎？生意有調整，從店面換成擺攤，本質上還是在營業中，跟倒閉差了十萬八千光年遠啊。」

陳子瑜酸說：「對於這些小吃店、攤商我們應該給予更多的照顧，但是用詛咒店家倒閉來表達關心，這招實在是太前衛了，相信應該沒幾間店家會想接受這樣的關心。」

▲顧身體目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體老闆對於這件事，也只能無奈苦笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺則表示：「這家店就在陳若翠議員的競選服務處隔壁耶！有沒有倒店竟然不知道，是不是不常出現在這一帶啊？都把服務處設在旁邊了，也好歹用心一點吧！竟然不知道隔壁的商店是否有營業。」

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／7類人可接種！　次世代疫苗第2階段下周開打
快訊／30多歲男快篩陽未通報　5天後家中猝死
快訊／新北市破萬例！　各縣市確診分佈曝
快訊／比上周還多！今本土+48421　疫情連三天上升
「什麼台語只有老一輩會講？」　網推2字：一聽就知道年代
韋禮安今天登記！　甜曝愛妻「肚皮動靜」閃爆了
台股重挫360點收最低13466！　台積電大跌10元至438
抓包老公偷買重機！吳淡如罕見動怒　一聽完「驚人價錢」更生氣
韋禮安娶老婆了！　月初坦承「當然會想生小孩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搞不入流騙女學生上床？　黃國昌怒斥周玉蔻潑糞：陳時中無妄之災

高雄議員瞎扯「老店倒了」當地里長狠打臉　他酸柯志恩護航太前衛

周玉蔻譏笑王鴻薇老公　昔日同業幫說話：難道阿扁也是吃軟飯？

公布教育政策　黃珊珊：5歲納義務教育、3到4歲幼兒免學費

免用寵物車！蔣萬安推動保3政見　允諾上任「試辦捷運寵物車廂」

陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去：攻擊藍白沒用

教育局長上班時間幫站台　黃珊珊：政務官沒有行政中立問題

周玉蔻請假兩大節目直至國慶日！　本人親吐7字回應身體狀況

周玉蔻喊告神隱！民眾黨「爆乳」參選人辣腿護主撲空　意外成焦點

新北「NTCD」政策扶植企業成果豐碩　侯友宜：現已進入大開發時代

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

搞不入流騙女學生上床？　黃國昌怒斥周玉蔻潑糞：陳時中無妄之災

高雄議員瞎扯「老店倒了」當地里長狠打臉　他酸柯志恩護航太前衛

周玉蔻譏笑王鴻薇老公　昔日同業幫說話：難道阿扁也是吃軟飯？

公布教育政策　黃珊珊：5歲納義務教育、3到4歲幼兒免學費

免用寵物車！蔣萬安推動保3政見　允諾上任「試辦捷運寵物車廂」

陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去：攻擊藍白沒用

教育局長上班時間幫站台　黃珊珊：政務官沒有行政中立問題

周玉蔻請假兩大節目直至國慶日！　本人親吐7字回應身體狀況

周玉蔻喊告神隱！民眾黨「爆乳」參選人辣腿護主撲空　意外成焦點

新北「NTCD」政策扶植企業成果豐碩　侯友宜：現已進入大開發時代

次世代疫苗第2階段「下週一開打」　醫事人員、50歲以上7類人可打

《一家團圓》龍語申爆假戲真做！　何依霈曝兩人「真實關係」夜會有原因

華航皮卡丘彩繪機亮相！10／2「首航東京還有位」　全機都有寶可夢

搞不入流騙女學生上床？　黃國昌怒斥周玉蔻潑糞：陳時中無妄之災

衛少三分球PK贏詹皇　湖人主帥澄清從未說過讓他改打替補

修長火辣身材全都露！「微笑女神」林真亦寫真照曝

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」死因曝

快訊／今本土+48421！新北市破萬例　各縣市分佈曝

快訊／今本土+48421「比上週增3.7%」　疫情連三天上升

梁詠琪首演電視劇「就入圍釜山影展」　與《非常律師》朴恩斌搶影后

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

快訊／怒控鏡電視音檔遭變造　裴偉聲明：將提民刑事告訴並求償

周玉蔻臉書為何停火？　原因曝光「被太多人檢舉」

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

快訊／周玉蔻嚎哭126秒　陳時中喊話對手：注意自己的口德

周玉蔻喊告神隱！民眾黨參選人護主撲空　意外成焦點

本週疫情如能掌控　蘇貞昌：明將宣布10月13日開放國門

獨／瞎指高雄老店倒了！柯志恩吃播凸槌

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

蔻蔻爆哭！陳時中心疼「一句話」嗆對手　徐巧芯傻了

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

蔡英文被爆介入鏡電視案　他聽完音檔驚：民進黨之前就在鋪路了

更多熱門

相關新聞

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

今天是9月28日教師節，彰化縣議員吳韋達在議會質詢指出，原本應該是快快樂樂的度過教師節，全國有不少代理教師，沒有任期保障薪水更僅有10個月，空窗的那2個月，沒有勞健保，年資沒有累積，縣長也未兌現選前爭取12個月薪水的承諾，未料卻引來王惠美反酸「你很適合選立委」，在中央一定能為教育作更好的發揮。

公布教育政策　黃珊珊：3、4歲幼兒免學費

公布教育政策　黃珊珊：3、4歲幼兒免學費

陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去

陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

教育局長上班時間幫站台　黃珊珊：政務官沒有行政中立問題

教育局長上班時間幫站台　黃珊珊：政務官沒有行政中立問題

關鍵字：

影音陳若翠顧身體2022九合一大選2022高雄市2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面