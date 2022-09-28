高雄議員瞎扯「老店倒了」當地里長狠打臉　他酸柯志恩護航太前衛

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩跟現任高雄市議員陳若翠昨天（27日）合體連線「吃播」，但陳若翠卻在直播中瞎扯高雄知名藥膳排骨老店「顧身體」倒了，結果竟是一場烏龍。當地里長莊晉勳打臉兩人並狠酸說：「國民黨高雄市長候選人及國民黨在地韓粉議員，對地方真的不太熟喔。」

▲「顧身體」目前還在營業，只是縮小規模。以前店面就在陳若翠現在的服務處位址 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲顧身體目前還在營業，同時也是陳若翠服務處的鄰居。（圖／記者吳奕靖攝）

陳若翠昨天在開吃播時，提到高雄知名店家「顧身體」已經收起來2年多，這一段話被截放到網路，讓網友傻眼，因為「顧身體」明明就還在營業。當地里長莊晉勳跳出來打臉表示：「顧身體沒關門過…看來國民黨高雄市長候選人及國民黨在地韓粉議員，對地方真的不太熟。」

對此，陳若翠今天接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，承認是自己一時口誤，也已經跟店家聯絡致歉，她說，店家本來的店址已經關門，但他們仍努力想保留好味道，希望店家可以重振，趕快把老店過去的榮景找回來，未來也會幫「顧身體」多做消費、多點行銷去幫助店家。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩吃播，陳若翠（左）一句「顧身體」2年前倒了，引發議論 。（圖／翻攝議員臉書）

柯志恩則替陳若翠緩頰表示，這家店家的確在2年前的時候，從本來的店面，移到在路邊、人行道擺攤做生意，「只是要表達對於這些小吃店、攤商，應該給予更多的照顧，景氣那麼不好，疫情期間，應該是要讓他們過更好的生活。」她並強調，攤商跟小吃店的權益，才是需要好好重視的問題。

▲▼陳若翠瞎扯「老店倒了」！柯志恩幫回應緩頰。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜批評，柯志恩在回應時的表現完全不合格，可說是護航到了硬拗的程度，有夠難看，針對柯志恩「店家的確在兩年前的時候從本來的店面，移到在路邊、人行道擺攤做生意」的說法，陳子瑜質疑：「請問，這跟倒閉是一樣的概念嗎？生意有調整，從店面換成擺攤，本質上還是在營業中，跟倒閉差了十萬八千光年遠啊。」

陳子瑜酸說：「對於這些小吃店、攤商我們應該給予更多的照顧，但是用詛咒店家倒閉來表達關心，這招實在是太前衛了，相信應該沒幾間店家會想接受這樣的關心。」

▲顧身體老闆對於這件事，也只能無奈苦笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺則表示：「這家店就在陳若翠議員的競選服務處隔壁耶！有沒有倒店竟然不知道，是不是不常出現在這一帶啊？都把服務處設在旁邊了，也好歹用心一點吧！竟然不知道隔壁的商店是否有營業。」