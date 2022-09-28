公布教育政策　黃珊珊：5歲納義務教育、3到4歲幼兒免學費

▲黃珊珊政策記者會「前瞻教育」。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊28日公布「前瞻教育」政策，包括幼托教育公共化目標80%、3到4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇、私立幼兒園補助加倍到1年5萬4640元。黃說，精算後，3、4歲免學費的經費預計12億，不用舉債就可支應，「其他候選人提出的政見，就算不出來錢到底要花多少，我們這個金額都是經過精算、可行的方案」。

黃珊珊選在928教師節公布未來上任後的教育政策，以「9教3權 四方共贏」為主軸，各階段從幼到老，一條龍全面規劃。在幼兒教育部分，為減輕家長的負擔，將推行：

1.「納5增34」，義務教育向下延伸，5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇；3歲、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇。

2.2-6歲提供平價、優質的公共化幼兒教育，幼托教育公共化達80%為目標，維持家長對幼兒園教保服務的滿意度超過90%。

3.就讀私立幼兒園補助加倍到54640元／年。

4.逐年降低幼兒園師生比，2歲班以師生比1：7（現行1：8）為原則；3-6歲專班或混齡班，以師生比1：12（現行1：15）為原則。

5.補助非營利、準公共化幼兒園久任教學津貼，保障教保服務人員每月薪資新台幣38,000元以上，以穩定優質師資。另外開放英語融入幼兒園課程，以輕鬆、愉快、簡易、生活化的方式進行英語融入教學。

黃珊珊指出，台北市的雙語教育部分以提升教學品質為主，規劃預算支持及補助培育足量優質的雙語教師，並且精進自編、自選雙語教材內容，全面免費提供師生國中小學1-9年級實體及數位雙語教材。拍製國中小學1-9年級教學影片，上傳至台北酷課雲，提供學生課前預習及課後複習。

黃珊珊說，國際教育部分則要擴大辦理以接軌國際，預計每年編列預算1億以上鼓勵中小學實施國際交流及合作，增廣師生國際視野。也要擴充高中職國際文憑及學分課程名額，台北市目前實施3大類6主軸課程，未來將增額至1萬名。

技職教育方面，強調產學合一，發展出結合學生、學校、政府與企業的合作發展模式。目前已協助技術型高中完成7間技術教學中心的建置外。預計未來增設「美學設計」及「商業金融」等技術教學中心，來持續強化培育專業技術人才，促進產業轉型過程。

黃珊珊說，特殊教育部分會依據資賦優異教育及身心障礙教育白皮書，將持續落實個別化、個性化教育，以達適性揚才之目的。並落實早期療育，整合教育、社政及衛生機關等人力及資源，及早介入身心障礙嬰幼兒（0-6歲）之治療、輔導及教育。

智慧教育部分，為達成全市校校AI智慧教學之目標，班班有互動式大屏，以利教師善用資訊科技融入教學，提升教育品質。建立AI線上學習平台，提供回饋數據，讓學生自主找出學習困難點。

學生受教權與福祉部分，黃珊珊承諾未來持續補助學生午餐每日有機蔬菜（國中5次/週，小學3-4次/週）及每週2次有機米；經濟或社會弱勢學生學校午餐每餐補助提高至70元。繼續推動性別平權校園，正視月經貧窮問題，爭取預算補助全市高中職、國中、國小高年級的女性學生，每月可兌換200元生理用品，落實性別平等教育目標。

教師福利方面，包括合理工作量及項目、提供專業成長資源，以及確保合理待遇。持續提升師資及優化教學環境，諸如加班費或補休制度、教學支持系統、各類資源庫等項目，均將列入施政規劃，並補助教師各類進修研習及增能資源，強化教師自我成長。