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時力議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：很適合當立委

▲▼議員吳韋達召開記者會。（圖／議員吳韋達提供）

▲▼議員吳韋達拿2019年議會質詢有關代理教師薪資問題。（圖／議員吳韋達提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是9月28日教師節，彰化縣議員吳韋達在議會質詢指出，原本應該是快快樂樂的度過教師節，全國有不少代理教師，沒有任期保障薪水更僅有10個月，空窗的那2個月，沒有勞健保，年資沒有累積，縣長也未兌現選前爭取12個月薪水的承諾，未料卻引來王惠美反酸「你很適合選立委」，在中央一定能為教育作更好的發揮。

吳韋達上午先後在縣府前廣場、議會質詢指出，在2019年第二次定期會質詢時，當時提出關於彰化縣代理教師聘期的問題，並質疑王惠美縣長選前簽署承諾，若當選會給予代理教師完整12個月的聘期，且當時簽署並當選的其他縣市首長皆已兌現承諾，只差王縣長遲遲未兌現承諾，質詢中，王縣長表示縣府財政困難，希望給縣府1到2年時間盤點財政問題，再來兌現成承諾。

▲▼議員吳韋達召開記者會。（圖／議員吳韋達提供）

吳韋達強調，彰化縣代理教師有272人，如今王縣長四年任期即將結束，仍未兌現12個月聘期承諾！想請問王縣長何時兌現承諾，給予代理教師完整聘期、合理備課時間，攸關教育現場教學品質，以及代理教師工作權益。

王惠美在答詢時罕見提高聲量與吳韋達交鋒，並表示吳「很適合選立委，在中央一定能為教育作更好的發揮」，同時強調公保跟勞保各有規定，為了代理教職員，有開放正式教師缺、彰化縣暑假也開了許多課程、營隊，「代理教師可以帶營隊、可以兼行政職」，絕對是12個月的薪資，薪水就發了1000多萬元，依法辦理。

▲▼議員吳韋達召開記者會。（圖／議員吳韋達提供）

未料此一說卻引來吳韋達的情緒高漲，今年預算歲出比去年多了20多億，卻沒有按照選前承諾補足代理教師全年薪水，希望可以爭取到補足代理教師兩個月的薪水，面對王惠美縣長回覆一切依法行政時，吳韋達認為彰化縣政府既然可以發放非法定社福，卻不願完整發放12個月的薪水給代理教師，預算編列取決於縣長的施政方針，並不是沒錢編列，而是沒有將重心放在補足聘期一事。

吳韋達請縣長正視代理教師的問題，不要「選前承諾、選後當放屁」，裡面有很多年輕的老師，他們正努力教育著彰化縣的下一代，應該說到做到給一個完整的聘期，讓代理教師生活無虞，可以全心投入教育下一代。

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