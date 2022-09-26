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看完「張淑娟5分鐘澄清」讚嘆口條流利！PTT一面倒挺：氣質也很好

記者施怡妏／綜合報導

周玉蔻近日連續砲轟台北市長參選人蔣萬安的身世，指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，張淑娟11時許爆哭現身，「這幾天吃不下睡不著」，堅稱自己沒有跟蔣孝嚴滾床，怒罵周玉蔻一點媒體的專業素養都沒有，「請不要消費我」，有網友看完全程後驚呼，「張淑娟思維邏輯超好」。

有網友在PTT發文，「張淑娟是不是思維邏輯很好」，身為男生的他都為張淑娟難過，莫名被抹黑就算了，還沒有發言權，好不容易才找到王鴻薇幫忙，而讓他最驚訝的是，張淑娟的口才竟然超好，5分鐘的澄清聲明，沒有打結、沒有停頓，每句話每個字都講得清清楚楚。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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▲原PO大讚張淑娟思維邏輯好。（圖／翻攝自PTT）

原PO讚嘆，一般人情緒崩潰時，根本話都說不清楚，不然就語無倫次，「可是剛剛張小姐，發音標準，口齒清晰，內容有條不紊，邏輯清晰分明，而且明確表達她訴諸的東西，張淑娟小姐是不是邏輯很好？」

貼文曝光後，網友指出，張淑娟曾在1988年奪得中華民國小姐冠軍，口條基本上不會太差，「她不是中國小姐嗎，口條清晰很正常」、「選中國小姐口條啥的基本都會篩選」、「周玉蔻給人家表演的機會，這局是周輸慘了」、「她應該是過了生氣的顛峰了，她本來就有氣質」、「人家得過中國小姐好嗎」、「表達能力屌虐」。

▲張淑娟近年舉辦畫展。（圖／翻攝臉書／美學散散步-張淑娟）

▲張淑娟近年舉辦畫展。（圖／翻攝臉書／美學散散步-張淑娟）

張淑娟一現身就爆哭，稱自己這幾天受到網路霸凌，吃不下睡不著，也不認識周玉蔻，卻被周玉蔻把她的照片拿出來鞭屍，不滿遭周玉蔻抹黑，不接受周玉蔻的道歉，指周玉蔻利用媒體霸凌弱勢，「霸凌一個沒有麥克風聲音的人」。張淑娟也強調，自己不認識周玉蔻以及蔡玉真，「如果你們有深仇大恨，不要對著我來，我跟政治無關，我也沒選舉」。

張淑娟表示，周玉蔻不僅含沙射影，還指名道姓，讓她活在痛苦之中，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」、「相信台灣百姓會還我一個公道，我誰都不認識，沒有人要接受我的申訴，如果我今天不出來抗議，誰會幫我呢？」「我也希望妳們愛護妳們的中國小姐，妳們把一個女生糟蹋成這樣，還說我是八大行業，我努力工作30年，怎麼這樣子呢？」

現年59歲的張淑娟，原本擔任空服員，在34年前曾經參選中國小姐選拔，古典美的氣質，讓她拿下冠軍寶座，聲名大噪，被喻為「最有氣質的中國小姐」，不過她不習慣演藝圈生態，於是又重回空服員行業。近來張淑娟開始畫畫，並重回校園念美術研究所，在今年6月拿到文憑、舉辦個人展覽，近幾年成立粉絲專頁、分享生活近況。

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