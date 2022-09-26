「金隆成18號」船長海上猝死　無人開船險遇颱風...漂12天回家了

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

在關島北方海域作業的屏東縣琉球籍「金隆成18號」陳姓船長，15日傍晚疑因肝病過世，由於船上沒有會開船的人員，在海上漂流多日，今（26）日上午7時許，在海巡署搭載代理船長及友船協助下，終於將陳姓船長帶回家。

▲「金隆成18號」陳姓船長15日在海上猝死，漂流12天後終於回家。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

本月15日傍晚「金隆成18號」漁船陳姓船長先是昏倒失去意識，因船上沒有懂中文的印尼漁工，家屬透過仲介聯繫，發現船長已經沒有呼吸心跳，但船上也沒人會開船，形成漂流狀態，家屬擔憂漁船漂入關島海域，又遭逢南馬督颱風接近，整船人員恐怕會有危險，緊急向海巡求救。

海巡署艦隊分署說明，為爭取救援時效，海巡署巡護八號緊急進行油、水、糧食整補作業後，提前於18日搭載洪姓代理船長出航，21日5時於鵝鑾鼻東方約726浬與當時拖帶金隆成18號的漁船「連合發」會合。

26日早上7時許，在代理船長與漁船「連合發」的協助下，將船駛回鹽埔漁港，艦隊分署派遣高雄海巡隊刑事人員登船調查現場後，遺體由家屬移靈至家中，後續將報請屏東地檢署進行相驗以釐清死亡原因。

海巡署對於漁業署、國搜中心及友船「連合發」等單位全力合作協助我國遠洋遇難漁民救援案，謹表達最誠摯感謝之意。

▲▼洪姓代理船長（藍衣男）負責開船，友船「連合發」協助拖帶。（圖／記者陳崑福翻攝）