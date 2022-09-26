長者幼兒下月可再領5劑免費快篩　實名制10月起每人可買30劑

▲9/26第二輪65歲以上長者+第四輪0-6幼兒家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布，10/1起開始第二輪提供65歲以上長者、0至6歲幼兒可以免費領取5劑快篩試劑，同時考量民眾可能有大量快篩試劑需求，從10月起實名制每人最高可買30劑。

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▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝表示，10/1起開始第二輪免費領取5劑快篩試劑，適用65歲以上長者、0至6歲幼兒兩族群，王必勝指出，此措施是希望針對65歲以上，主要希望在疫情還在高峰時，能夠有症狀就盡快篩檢，篩檢出來有陽性就盡快領藥。

▲9/26第6輪家用快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

此外，從9/26起，再增加55至64歲原住民也可免費領家用快篩，這部分是為了保護原住民健康，也是加強症狀篩檢，粗估大約有7萬人可以領，每人五劑，領取地點是戶籍所在地地方政府訂的地點，同時必須攜帶攜帶戶籍謄本或戶口名簿領取。

此外，從10/1起開始第六輪家用快篩試劑實名制，每個身份證字號最多能購買6份30劑，並可分次購買（次數不拘，可代購），1份5劑，每劑100元。

▲55-64歲原住民領家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）



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