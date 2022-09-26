曾對周玉蔻調情？　柯文哲「雙眼睜大」驚喊：嚇死！用字太奇怪了

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻近期爭議言論頻頻，25日晚間封鎖台北市長柯文哲臉書，26日再罵柯文哲是撒旦魔鬼、痞子流氓等，還稱柯文哲曾於2014年與她密談1小時，臨走前「調情」說周玉蔻不是花瓶。對於周玉蔻說柯文哲曾於2014年向她調情，柯文哲受訪時睜大雙眼，直言「嚇死了」，還鄭重聲明「調情」用字太奇怪。

▲柯文哲出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮。（圖／記者袁茵攝，下同）

柯文哲26日下午出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮，會後接受媒體訪問。針對周玉蔻26日上午批評他是撒旦魔鬼、痞子流氓，更說要讓柯文哲退出政壇，否則不姓周等言論，柯文哲回應，「我佛慈悲，阿彌陀佛，只能這樣回答，不然怎麼辦？不然她（周玉蔻）要姓什麼？」

被問到周玉蔻自稱曾被柯文哲「調情」說不是花瓶？柯文哲聽聞此問題後，雙眼立刻睜大，右手激動來回比劃，直問「調情？她用這個字眼喔？」下一秒則面露難色地笑說，「這是民國幾年的事？唉！算了算了，但我必須鄭重聲明，這『調情』用字太奇怪了。」

媒體追問，是否不能接受周玉蔻「調情」用詞說法？柯文哲笑稱，「嚇死了！哈哈哈哈哈！」