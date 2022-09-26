吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

▲周玉蔻在北檢門口鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

周玉蔻26日上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，又與台北市議員王鴻薇在現場舌戰10多分鐘，散場後直奔橘色涮涮屋「增添能量」；稍早，她再發文開戰，喊話「蔣孝嚴不要躲，配合出庭作證，真相大白。」

周玉蔻稍早在臉書發文，「道歉與真相，是平行線的兩回事。既然已經進入司法程序，就由法院查明事實，當事人應該也了其他沒有找那麼多心理準備~~~~面對證人與證據。」

最後，周玉蔻更表示，「開庭前不再討論此案，蔣孝嚴不要躲，配合出庭作證，真相大白。」

▲周玉蔻再發文。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

周玉蔻近來狂砲台北市長參選人蔣萬安的身世，直指其父親蔣孝嚴，當年晶華飯店誹聞案女主角是張淑娟，面對張淑娟喊告，周玉蔻今早更早一步抵達北檢，先是公開向張淑娟道歉，後來又和王鴻薇大戰10多分鐘。

不僅如此，等到張淑娟完成提告手續，周玉蔻又折回現場，並伸手去拉張淑娟，稱「張小姐，我跟妳道歉。」

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