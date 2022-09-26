周玉蔻北檢前大戰王鴻薇　散場直奔高檔涮涮鍋「增添能量中」

▲周玉蔻離開北檢後，臉書分享美食照 （圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

記者劉人豪／綜合報導

媒體人周玉蔻，近期直指國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，其當年的緋聞女主角是張淑娟引發熱議，周玉蔻26日上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，還和在現場的台北市議員王鴻薇舌戰10多分鐘，沒想到周玉蔻離開北檢後，在臉書PO出美食照片稱「橘色！增添能量中」，似乎為早上的風波補充元氣。

▲張淑娟提告周玉蔻，周到場道歉，結果跟王鴻薇當場吵起來。（圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻今上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，與站在一旁的王鴻薇隔著記者群互罵長達約10分鐘。而等到兩人離開後，張淑娟約11時許才現身，一露臉便爆哭鞠躬，並稱自己這幾天遭受網路霸凌，強調自己沒有跟蔣孝嚴滾床，怒罵周玉蔻亂說，「我不是緋聞女主角，我沒有滾床，請不要消費我。」

周玉蔻離開北檢後，12點10分在臉書分享美食照片，並且PO文「橘色！增添能量中」，稱自己正在台北市信義區新光三越A9館吃橘色涮涮鍋。面對網友的留言打氣「吃飽，跟他拼了」，周玉蔻則回應表示，「那有這麼嚴重？」

▲對於網友的留言，周玉蔻也親自回應 （圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）