　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「111年度教師節表揚大會」　231人獲表揚

▲教師節表揚大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲教師節表揚大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府教育處，於25日在台東秀泰影城舉辦「111年度教師節表揚大會」，縣長饒慶鈴表揚231位教育工作者，會後並安排勵志電影欣賞。

今年受表揚的教育工作人員共231位，包含教育典範學習教師、特殊優良教育相關工作人員及服務滿40年、30年、20年、10年資深優良教師。台東縣長饒慶鈴表示，特別對受表揚教師表達最誠摯的祝賀，也要向所有辛苦的教育工作夥伴及職工們獻上敬意，今年教育處及承辦馬蘭國小相當用心，除了首次在電影院舉辦表揚活動，典禮儀式後並播放電影「奇怪的數學家」，與老師們一起欣賞意外的數學課程如何改變學生的人生。

縣府教育處說明，今日頒發「教育典範學習教師」是111年度新設立獎項，包含「師鐸獎」、「吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師」及「台東縣特殊優良教師」等共有14位教師獲殊榮，提供獲獎教師共約50萬元進行友善班級經營、改善教學設備及研究發展等教育用途。

今年獲教育部教育奉獻獎的校長楊瑞良，自蘭嶼高中退休後仍持續關懷台東、蘭嶼偏鄉教育，引進校內外資源發展民族文化教育，給學生鼓勵與關懷；獲教育部師鐸獎殊榮的是新生國中主任楊鵲彬，任教22年，在教學上運用設計專長開發學生潛能和興趣，承擔許多全縣競賽、展演活動等規劃，使校園更加真善美，並榮獲各項評比大獎。

獲得「吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師」是利嘉國小老師陳佳淇和桃源國中主任李宗遠。陳佳淇老師善用視覺藝術專長，長期指導學生屢獲獎項，用繪畫穩定孩子情緒，從而協助改善親子關係；李宗遠主任擔任學校總務主任，盡心盡力改善校園環境與軟硬體教學設備，深受同儕肯定；任教於達仁鄉土坂vusam文化實驗小學老師吳佳霖，長期服務偏鄉，以自身專業學養回饋部落，獲選為台東縣典範學習教師，但不幸去年底因車禍喪生，讓親師生深感惋惜，今天表揚大會中，吳佳霖老師的父親在學校同仁的陪伴下出席領獎，帶回屬於佳霖老師的榮耀。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
浴室矽利康發霉「整條發黑」超髒！　網曝神招：一個晚上就有效
賈靜雯13歲就超美！　網見照片驚：長得跟咘咘一模一樣
快訊／9縣市破千！　全台各地確診分布曝
快訊／本土疫情反彈！今增34死　本土+38785
快訊／國3自撞翻車！　乘客受困搶救中
柯文哲最爛的政策是什麼？　陳時中批：罄竹難書
梅根爆婚前對哈利下最後通牒　「不公開戀情就分手」
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

改善喜樹、灣裡地區淹水　停20抽水站新建工程即將開工

台東「111年度教師節表揚大會」　231人獲表揚

傅崐萁徐榛蔚要求搶救觀光　交通部：花東國旅團補助最高4萬

結合竹山意象、打造E化環境　921受災戶竹山分局明年華麗變身

北市文山第一警分局+佛光山泰山禪淨中心　宣導假投資詐欺

台南男女深夜騎車趕吃消夜　紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

震損嚴重321戶！徐榛蔚再探災區　籲中央儘速修復路面橋樑

「在地好水泡好茶」　業者與南投縣府推出茶博會限定包裝水

維護乾淨選舉　南檢、移民署齊「新」反賄　

太保市長候選人戴光宗競總成立　鄭文燦、陳時中獻聲力挺

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

改善喜樹、灣裡地區淹水　停20抽水站新建工程即將開工

台東「111年度教師節表揚大會」　231人獲表揚

傅崐萁徐榛蔚要求搶救觀光　交通部：花東國旅團補助最高4萬

結合竹山意象、打造E化環境　921受災戶竹山分局明年華麗變身

北市文山第一警分局+佛光山泰山禪淨中心　宣導假投資詐欺

台南男女深夜騎車趕吃消夜　紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

震損嚴重321戶！徐榛蔚再探災區　籲中央儘速修復路面橋樑

「在地好水泡好茶」　業者與南投縣府推出茶博會限定包裝水

維護乾淨選舉　南檢、移民署齊「新」反賄　

太保市長候選人戴光宗競總成立　鄭文燦、陳時中獻聲力挺

小馬可仕擔憂台海情勢　外交部：中國挑釁引起周邊國家關切

蔡英文誓贏回民主聖地宜蘭　讚江聰淵：「班班有冷氣」他提的

快訊／MIS-4增4例！12歲男童「打2劑仍確診」　併急性肝炎住院中

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌提2原因：對陳時中很有信心

張善政諷刺「鄭文燦0.2」惹議　鄭運鵬競辦嗆：韓國瑜2.0

改善喜樹、灣裡地區淹水　停20抽水站新建工程即將開工

「台灣是極少數可自己做疫苗國家」　蘇貞昌挺高端：要有戰略物資

要陳時中、周玉蔻「綁在一起」　柯文哲：就繼續放電啊！

獨／消防隊出口也封！競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

浴室矽利康發霉「整條發黑」超髒！　網曝神招：一個晚上就有效

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

地方熱門新聞

高雄鳳山區晚間3494戶停電！

2022佳里購物嘉年華登場

債務談判破裂！高雄3嫌咖啡店砍人

台南男女騎車紅燈右轉遭警攔查起獲毒品

鍾東錦團結幹部大會　徐耀昌現身

黃偉哲競選團隊就定位

南檢、移民署齊「新」反賄　

打造優質水岸環境　太保市長候選人戴光宗拋牛肉　

萬人齊跑！　2022桃園市議長盃路跑受理報名

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

陳時中切割周玉蔻　柯文哲酸：就像吸毒

新竹市立動物園「再生有成」

台中人注意！潭子中山路與環中路口即起北向禁止左轉

文山警+佛光山　宣導假投資詐欺

更多熱門

相關新聞

疫情趨緩！教育部補助約1500萬供86校推廣戶外教育

疫情趨緩！教育部補助約1500萬供86校推廣戶外教育

隨著疫情趨緩、解封在即，教育部國民及學前教育署今（25日）宣布，從這學期開始透過「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育」計畫，共核定補助86校、1496萬5445元經費，提供各校推動戶外教育，這也符合108課綱全人教育精神。

勞工親子嘉年華　9/24台東森林公園登場

勞工親子嘉年華　9/24台東森林公園登場

百年樹人　花蓮慶祝教師節表揚294優良教師

百年樹人　花蓮慶祝教師節表揚294優良教師

台東明加開65歲以上疫苗接種場次

台東明加開65歲以上疫苗接種場次

全國漁民節首度在台東

全國漁民節首度在台東

關鍵字：

教師節 教育部 台東

讀者迴響

熱門新聞

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面